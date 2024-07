Maragall es dona de baixa d'Esquerra per la gestió de la polèmica dels cartells

L’exlíder d’ERC a l’ajuntament de Barcelona Ernest Maragall s’ha donat de baixa del partit per com l’organització ha gestionat la crisi dels cartells denigrants sobre l’Alzheimer contra ell i el seu germà Pasqual, després de revelar-se que van sorgir de les files de la mateixa formació. Així ho va anunciar ahir en una roda de premsa oferta des de la seu dels republicans, en la qual va reiterar la “vergonya” i l’“horror” que li va produir conèixer aquesta operació. Va responsabilitzar de nou al llavors director de comunicació, Tolo Moya. “Era el responsable per acció, omissió o descontrol, però responsable al cap i a la fi”, va dir.

La investigació interna preveu aplicar una sanció “molt greu” –expulsió del partit– i una altra de “greu” –suspensió durant dos anys– a Moya i al militant que va executar l’acció–, així com dos sancions “lleus” –que consisteixen en una advertència– a l’exviceconseller d’Estratègia i Comunicació de la Generalitat Sergi Sabrià i a l’exvicesecretari general de Comunicació i Estratègia d’ERC Marc Colomer.Moya va defensar ahir la seua innocència i va apuntar Sabrià com a responsable dels cartells. Va assegurar que ell és el “cap de turc” per ocultar el veritable culpable i va acusar el mateix Maragall i la secretària general del partit, Marta Rovira, d’assenyalar-lo “sense proves” quan internament es va saber que els polèmics cartells havien sortit de dins de la formació.

Moya defensa que ell va ser una “cap de turc” per ocultar el veritable culpable de la trama, Sabrià

D’altra banda, un dels joves que va penjar els cartells, anomenat Pau, va afirmar en una entrevista a ElNacional que “un conegut” els va ordenar penjar-los en centres de malalts d’Alzheimer. Va dir estar penedit i va demanar perdó.