L''efecte Kamala Harris' fa renàixer les esperances demòcrates

L’efecte Kamala Harris ha donat un reconeixement a les opcions demòcrates en les eleccions a la Casa Blanca del novembre. Segons una enquesta d’Ipsos publicada per l’agència Reuters, Harris estaria lleugerament al davant en intenció de vot amb un 44 per cent de suport davant del 42% del candidat republicà Donald Trump.

Malgrat que la diferència és tan estreta que entra dins del marge d’error estadístic, l’acompliment de la vicepresidenta en el sondeig és millor que el de Biden, que diumenge va abandonar la campanya de reelecció després de setmanes de pressió interna per la desastrosa actuació en el debat electoral de juny contra Trump.Des que Biden va declinar en favor de Harris, les grans figures del Partit Demòcrata han fet pinya amb la vicepresidenta, qui ja s’ha assegurat el suport de prou delegats com per garantir la seua nominació en la convenció nacional demòcrata de l’agost.L’equip de campanya de Trump confia que l’entusiasme que ha generat en alguns votants i cercles d’opinió la candidatura demòcrata de la vicepresidenta serà passatger.Paral·lelament, s’estén la preocupació dins de les files republicanes pel poc entusiasme que ha generat l’elecció del senador d’Ohio J.D. Vance com a candidat a vicepresident de Trump, nominat la setmana passada per la convenció nacional republicana de Milwakee.Segons una anàlisi de la CNN, l’aprovació de Vance és de -6 punts, lluny de la mitjana de +19 punts que des de l’any 2000 han aconseguit els candidats a vicepresident després de les seues respectives convencions.

Mentrestant, l’equip de campanya de l’expresident ha presentat una queixa davant de la Comissió Federal Electoral (FEC, per les sigles en anglès) pel traspàs dels fons recaptats per la campanya de Joe Biden a Kamala Harris, després de renunciar a la reelecció.A més, va exigir que se li doni el mateix temps a la televisió del qual disposarà Biden en el discurs que anava a oferir ahir a la nit per explicar la renúncia a la campanya de reelecció.