La tornada de Puigdemont plana sobre un acord d'ERC amb Illa

Tot sembla indicar que l’acord entre Esquerra i el PSC per fer president el socialista Salvador Illa és a prop. En aquest context, les conseqüències de la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya s’analitzen des de tots els aspectes. El president del Parlament, Josep Rull, ja ha deixat clar que no deixarà que sigui arrestat a la Cambra. Els dirigents de Junts han estat alertats del retorn del seu líder a començaments del mes d’agost i, segons Nació Digital, els han deixat clar que tots han d’estar a Catalunya el 4 d’agost. La data té en compte que republicans i socialistes arribin a un acord d’investidura d’Illa que sigui ratificat per la militància d’Esquerra i permeti que el ple per designar el president arranqui el dia 5. Però la militància del partit republicà és impredictible i de fet els crítics amb la direcció ja estan promovent un vot contrari a l’hipotètic acord que evitaria la repetició de les eleccions el mes d’octubre.

Pel seu costat, els Mossos d’Esquadra defugen parlar en profunditat d’un possible escenari en el qual els consti que Carles Puigdemont ha entrat en territori de Catalunya, segons assenyala TV3. El poc que han dit és que són policia judicial i que existeix una ordre de detenció vigent contra l’expresident que han de complir en cas que travessi la frontera. El Tribunal Suprem s’ha negat a aplicar-li l’amnistia al delicte de malversació que pesa sobre el líder dels juntaires, al considerar que hi va haver enriquiment en el procés. Carles Puigdemont és partidari que la seua arribada sigui visible i ostentosa i, si aconsegueix entrar al Parlament d’imprevist, posarà en dubte els Mossos d’Esquadra.

Per una altra banda, Junts i Esquerra Republicana van celebrar ahir una reunió, segons ElNacional.cat, en la qual van participar el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira.La reunió es va produir la vigília que avui Junts celebri un acte a la Catalunya Nord amb Carles Puigdemont com a protagonista. La cita, que s’ha convocat amb motiu del quart aniversari de la fundació del partit, podria donar noves pistes sobre la forma com Puigdemont pensa concretar el seu anunci de tornar a Catalunya el dia que es convoqui el ple d’investidura.