Illa reclama una aplicació de la llei d'amnistia "àgil, ràpida i sense subterfugis"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'amnistia s'apliqui de manera "àgil, ràpida i sense subterfugis" per aconseguir la "normalització plena" de Catalunya. Illa ho ha dit just al principi del seu discurs d'investidura al Parlament, que ha coincidit amb el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya després de set anys a l'exili. Illa s'ha compromès a fer possible "el restabliment íntegre de la totalitat de drets civils de tots els ciutadans i de totes les formacions polítiques". A més, el líder socialista ha demanat "respecte a la divisió de poders" i "al poder legislatiu".