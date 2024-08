El retorn de Carles Puigdemont

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont va anunciar ahir que ja havia “emprès el viatge de retorn de l’exili” per assistir al ple d’investidura de Salvador Illa aquest matí i JxCat ja ha convocat un acte de rebuda a Barcelona una hora abans, a les 9.00. L’acte es preveu al passeig Lluís Companys, a prop del Parlament i davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i es dona per fet que si Puigdemont és arrestat, el ple seria suspès pel president de la Cambra, Josep Rull. Esquerra i CUP està previst que se sumin a aquesta recepció, igual com l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República.

Just després que la Diputació Permanent del Parlament convoqués formalment el ple d’investidura per a avui a les 10.00 hores, Puigdemont va difondre un vídeo de dos minuts en xarxes socials en el qual es va fer eco d’aquesta sessió parlamentària. Amb una escenografia que no revela ni on ni quan va ser gravat, al costat de les banderes catalana i europea i davant d’una paret blanca, Puigdemont va reiterar la seua intenció de tornar, després de gairebé set anys.“En condicions de normalitat democràtica, que un diputat com jo anunciï la seua intenció d’assistir a la sessió seria innecessari, irrellevant, però les nostres no són condicions de normalitat democràtica”, va assenyalar, abans de recordar que tampoc l’exconseller i diputat de Junts Lluís Puig no pot assistir “lliurement” al ple, ja que el Tribunal Suprem “es nega a obeir la llei d’amnistia”, malgrat que està “en vigor i és d’obligada aplicació”. Segons la seua opinió, no s’ha de “callar davant de l’actitud de rebel·lia, de rebel·lió, en la qual s’han bunqueritzat alguns jutges del Suprem”. “Aquest desafiament ha de ser contestat i confrontat. Per això, he emprès el viatge de retorn des de l’exili, convençut que no hi ha cap altre camí cap a la normalitat democràtica que el final de la repressió política”, va recalcar.

Es preveu que el Consell de la República, l’AMI, l’ANC, Esquerra i la CUP acudeixin a la recepció

També va dirigir un retret tant a l’Executiu de Pedro Sánchez com a Salvador Illa: “No sembla que al Govern espanyol li inquieti gaire i em temo que al futur Govern de Catalunya li resultarà igual d’indiferent.” “Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que per fer-ho m’arrisqui a una detenció que seria arbitrària i il·legal és l’evidència de l’anomalia democràtica que tenim el deure de denunciar i de combatre, no perquè siguem independentistes, sinó perquè som demòcrates”, acaba. Fonts jurídiques apunten que Puigdemont critica la seua possible detenció amb arguments que podrien portar a un habeas corpus, un dret previst per a aquells casos en els quals els detinguts considerin que no hi ha motius per estar retinguts.

Llarena insisteix a no aplicar l’amnistia per a l’expresident

El passat mes de maig es va aprovar la llei d’amnistia, però el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena descarta aplicar-la a Carles Puigdemont, que acusa de malversació, un càrrec que li podria suposar una pena de dotze anys de presó. El magistrat va concloure que la malversació no és amnistiable perquè l’1-O hi va haver enriquiment personal i es van afectar els interessos financers de la Unió Europea, segons va assenyalar en una resolució.L’altra causa oberta contra el líder de Junts és la suposada trama russa del procés, batejada com operació Volhov. En aquest cas, Puigdemont podria enfrontar-se als delictes de traïció, malversació i organització criminal.

La Ciutadella, blindada i els Mossos preparen l’arrest

Carles Puigdemont té una ordre de detenció vigent a Espanya dictada pel Suprem i els Mossos ja han blindat tot el parc de la Ciutadella per reforçar la seguretat de cara a la investidura i evitar que entri al Parlament. Si és arrestat, serà traslladat al jutjat de guàrdia del partit judicial en el qual hagi estat detingut, probablement a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, i es comunicarà l’arrest al Suprem. El jutge Pablo Llarena podria prendre-li declaració per videoconferència, convocar-lo un altre dia o fer-lo traslladar immediatament a Madrid. Després podria quedar en llibertat provisional o anar a presó preventiva per suposat risc de fuga.