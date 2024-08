Illa i Aragonès aborden en el traspàs el futur escenari econòmic català i les relacions Generalitat-Estat

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe de la Generalitat, Salvador Illa, i el president sortint Pere Aragonès han abordat l’escenari socioeconòmic de Catalunya per als propers anys, la situació de les finances de la Generalitat i l’estat de les relacions Generalitat-Estat. Ho han fet en la reunió de traspàs institucional de funcions, feta aquest divendres al Palau de la Generalitat, segons informen fonts del Govern en un comunicat. Illa i Aragonès també han tractat temes com els principals reptes en l’àmbit de la seguretat que haurà d’afrontar Catalunya i les relacions amb la Unió Europea (UE).

En la reunió, que ha durat dos hores i ha estat a porta tancada, Aragonès ha recalcat la voluntat de donar continuïtat a la defensa i el prestigi de la Presidència de la Generalitat, per la qual cosa ha volgut fer "un bon traspàs" perquè el nou Govern pugui treballar per a la ciutadania en les millors condicions des del primer dia. Aragonès també ha insistit que el govern republicà deixa una Catalunya "millor" que la que es va trobar el 2021, perquè té més eines, recursos, àmbits de poder i de gestió, així com acords polítics que avancen en la sobirania de Catalunya, en les seues paraules.