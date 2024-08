Puigdemont defensa en un vídeo que va fugir pels "costos enormes" i diu que estava "preparat"

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont defensa que va fugir després de la reaparició a l'Arc de Triomf de Barcelona aquest dijous pels "costos enormes" que hauria representat la seva detenció per ser lliurat a les autoritats judicials espanyoles. En un vídeo difós a les seves xarxes socials, on reitera que ha tornat a la Casa de la República de Waterloo (Bèlgica), l'expresident assenyala que el pla per a desaparèixer estava "preparat" en cas que no pogués accedir al Parlament per al debat d'investidura de Salvador Illa. En el mateix missatge, el diputat de Junts també denuncia la "col·laboració entusiasta" del Departament d'Interior a través de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra.

En un vídeo de vuit minuts des de Waterloo, Carles Puigdemont defensa que "volia ser al Parlament per a ser present a la sessió" d'investidura i "poder exercir el meu dret a parlar i el meu dret a votar". No obstant això, afegeix que "des de primera hora del matí va quedar clar que el Departament d'Interior havia organitzat un dispositiu policial per impedir-me entrar al Parc de la Ciutadella i que pogués exercir els meus drets fonamentals". "En aquest context, intentar accedir al Parlament hauria representat una detenció segura, i no tenir la més mínima possibilitat d'adreçar-me a la cambra, que era el meu objectiu. Hauria equivalgut a un lliurament voluntari perquè es fes efectiva la meva detenció", lamenta l'expresident. "Mai no he volgut entregar-me a una autoritat judicial que ni és competent per perseguir-nos, ni té gens d'interès a fer justícia. Allò que pretén és fer política".

En aquest sentit, Puigdemont assenyala que sabia a allò que "s'arriscava", que va intentar accedir al Parlament però com que "a tots ens semblava impossible", ell estava "preparat" per a desaparèixer després de l'acte de rebuda a l'Arc de Triomf, per a "intentar l'extracció en un context de repressió i encerclament totals". En aquell moment, el cap de files de Junts justifica que l'objectiu va passar a ser "poder tornar a un lloc segur primer i després a la meva residència belga, a Waterloo". Segons diu, "cal denunciar internacionalment un estat espanyol que no es comporta de manera democràtica, que permet que jutges del Tribunal Suprem burlin lleis que aprova el seu Parlament".

La "col·laboració entusiasta" del Govern

D'altra banda, Carles Puigdemont també admet que "no podia imaginar que en aquesta estratègica de rebel·lió comptarien amb la col·laboració, de vegades entusiasta, d'un Govern de Catalunya al qual ja se li havia acabat el temps". Ha posat el focus especialment en les càrregues policials als entorns del Parc de la Ciutadella i les detencions de mossos que l'acompanyaven, que ha qualificat de "repressió ferotge" i "acarnissament" amb voluntat de "venjança". "Ho podíem esperar dels pitjors dies de la repressió del govern del PP de Mariano Rajoy, però no del nostre Govern", critica. Pel que fa al canvi de Govern amb la investidura de Salvador Illa, Puigdemont assegura que "s'ha acabat una fase del procés d'independència, però no el procés d'independència". L'expresident admet que no són "les circumstàncies més favorables", però crida a "lluitar" per aconseguir els objectius.