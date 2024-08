Salvador Illa pren possessió com a president de la Generalitat

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El socialista Salvador Illa ha pres possessió aquest dissabte com a president de la Generalitat de Catalunya, prometent el càrrec "per la seua consciència i el seu honor", en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, dos dies després de la seua investidura amb el suport de PSC, ERC i Comuns. El president del Parlament, Josep Rull, ha llegit el reial decret de nomenament i a continuació el fins ara president català, Pere Aragonès, ha imposat la medalla del càrrec a Illa, que després ha pres la paraula per pronunciar el seu primer discurs com 133 president de la Generalitat, segons el càlcul històric de la institució des dels seus orígens medievals, al segle XIV.

En la seua intervenció ja com a president ha assenyalat que el seu principal objectiu és governar "tan bé com sàpiga per a tothom". "De tots els catalans és la institució i a tots ha de servir. Que tothom s'hi senti representat és el meu principal neguit", ha dit. També ha apuntat que "Catalunya és solidària" i ha subratllat que "la defensa de la llengua, la cultura i la terra no és mai contra ningú".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'expresident Pere Aragonès i el president del Parlament, Josep RullMarc Font / ACN

D’altra banda, Illa s’ha compromès aquest dissabte a "unir" els catalans, respectant la seua pluralitat i diversitat, davant de l’avenç de "plantejaments divisius, demagògics i populistes" que posen en risc la convivència i la "unitat civil" de Catalunya. "Asumeixo, il·lusionat i amb honor, aquesta responsabilitat. Però també amb humilitat de qui vol ser, a partir d’avui, el primer servidor públic de Catalunya", ha subratllat Illa, que ha tingut paraules d’agraïment i reconeixement per a tots els seus antecessors, especialment per al ja expresident Pere Aragonès.

El nou president ha emfatitzat que el seu principal objectiu és "governar tan bé com sàpiga per a tothom" perquè la Generalitat és "de tots els catalans". "Que tothom se senti representat és la meua principal inquietud. En això, dono continuïtat a un tret característic de la presidència de Pere Aragonès, a qui vull agrair en aquest acte solemne un traspàs de responsabilitats exemplar, per exhaustiu i respectuós," ha assenyalat. Illa, que també ha tingut paraules de record per al seu mentor polític, el que va ser delegat especial de l’expresident de la Generalitat en l’exili Josep Tarradellas, Romà Planas, ha remarcat que Catalunya "és terra d’acollida, ho ha estat sempre i ho continuarà sent". "Catalunya és solidària, la nostra voluntat de ser és també una voluntat de conviure i la defensa de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra terra no és mai contra ningú ni per perjudicar a ningú", ha indicat.

Entre les autoritats convidades a l’acte es trobaven diversos membres del Govern, com la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero; el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.