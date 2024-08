L'economista i investigadora Mónica Martínez Bravo, nova consellera de Drets Socials

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'economista i investigadora Mónica Martínez Bravo és l'escollida per ser nova consellera de Drets Socials i Inclusió al Govern d'Illa, segons ha avançat 'elDiario.es' i ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Martínez Bravo, reconeguda per les seves investigacions en el camp de la igualtat d'oportunitats, és en l'actualitat secretària general d'Inclusió al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions encapçalat per Elma Saiz. La nova consellera -que substituirà Carles Campuzano en el càrrec- és llicenciada en Economia per la UPF el 2004 i doctora en Economia pel Massachussets Institute of Technology (MIT). També ha estat professora del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI), de la Universitat Johns Hopkins i del MIT.