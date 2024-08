Illa reunirà els consellers a Poblet al setembre per marcar les "línies estratègiques" del nou Govern

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president Salvador Illa reunirà tots els consellers al Monestir de Poblet el pròxim mes de setembre per marcar les "línies estratègiques" del nou Govern. Encara no se'n sap la data exacta, però Illa s'està reunint aquests dies amb tots els consellers per "encomanar el pla de treball i fixar les prioritats" a desenvolupar els pròxims anys, segons ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. La també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha comentat que l'executiu prepara un decret òmnibus de sequera "per tenir totes les infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua dimensionades". D'altra banda, ha insistit que vol donar "compliment estricte" a l'acord de finançament signat amb ERC per a la investidura.