Montero nega que l’acord fiscal amb ERC per a Catalunya sigui un concert econòmic

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha negat que l’acord fiscal per a Catalunya pactat amb ERC sigui un concert econòmic i ha convidat les comunitats autònomes a "inspirar-se en aquest pacte per "poder explorar altres rutes i camins" en el sistema de finançament autonòmic.

En una roda de premsa amb motiu de la seua visita institucional a l’Ajuntament de Rota (Cadis), Montero ha explicat que l’acord firmat pels socialistes catalans amb ERC "no és un concert econòmic ni una reforma a l’ús del sistema de finançament autonòmic" i a més "no suposa cap greuge per a la resta dels territoris".

A més, ha criticat les contradiccions del PP en matèria de finançament autonòmic i l’ha citat a què, si presenta una proposta, que sigui una llei orgànica i no principis inspiradors del sistema amb què "tots estan d’acord".

La ministra ha defensat que el pacte fiscal a Catalunya pot servir per "poder explorar altres rutes i camins que permetin satisfer la demanda d’autogovern de tots els territoris sense que impliqui trencar la solidaritat del conjunt dels serveis públics", i ha garantit que "serà bo per a tot Espanya i molt bo per a Andalusia".

Al seu judici, un finançament singular, com n’hi ha a Catalunya i també per a les Canàries o les Balears, és compatible amb un model de finançament que sigui just i, en aquest sentit, ha incidit que l’acord català "dona una nova mirada sobre el sistema de finançament que pot tenir interès per a tot el territori", ja que les posicions fins ara de "màxims de les comunitats impedeixen arribar a un denominador comú".

Per això, ha afirmat que seria "bo canviar la mirada" en dos qüestions com són la suficiència de recursos i la igualtat en les prestacions dels serveis públics, ja que quan una comunitat demana que el seu finançament es porti a la mitjana implica que no reconegui que el model ha de distingir algunes variables com la població, la dispersió i insularitat, entre altres.

Això és "posar en qüestió el propi model", ha advertit Montero, qui ha citat als partits a "reorientar la mirada per avançar" en la reforma del sistema de finançament de les autonomies, si bé ha considerat urgent "escurçar el diferencial" entre la millor i la més mal finançada perquè "no hi ha justificació perquè hi hagi 800 euros de diferència per habitant". Ha afirmat que menteix qui acusa al govern espanyol d’"atemptar contra la solidaritat" dels territoris perquè els models de finançament sempre han estat presidits per una autonomia fiscal més gran i la solidaritat, entesa com l’"aportació de tots els territoris per assegurar els serveis públics visquin on visquin" els espanyols.

Per això, ha lamentat que el PP hagi fet de la "confrontació amb Catalunya l’eix de la seua política" i li ha reclamat que cessi en les seues contradiccions de reclamar més recursos a l’Estat i alhora baixi els impostos " als rics" en les comunitats en les quals governa, o que demanin compensacions per la baixada de la recaptació derivada de la baixada de l’IVA dels aliments i de la llum, com ha fet el govern andalús, ha retret la ministra.

Preguntada per les declaracions de l’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, el socialista Josep Borell, sobre que l’acord del PSC i ERC per a un concert català "assumeix 'post mortem’ el relat del 'procés'", la vicepresidenta primera ha expressat el seu respecte i s’ha referit a la "relació peculiar amb Catalunya" i amb el 'procés' del polític català.