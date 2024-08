ERC es prepara per a dos llistes que pugnin en el seu congrés pel control de la formació

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Esquerra es prepara per a uns mesos decisius de cara a l’elecció dels seus lideratges, i els dos principals sectors polítics a la cúpula del partit –el d’Oriol Junqueras i l’afí a Marta Rovira, que advoca per una “renovació” en la direcció– centren els seus esforços a configurar les candidatures que es votaran en el pròxim congrés nacional republicà. L’entorn de l’expresident d’ERC reclama avançar al setembre la convenció del partit prevista per al novembre, mentre que el sector afí a Rovira està preparant una llista sense “personalismes” i estudia noms com el dels exconsellers Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capella i Natàlia Garriga.

Mentrestant, la portaveu d’ERC al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, va explicar ahir que no anirà en cap llista. “Crec que hi ha d’haver renovació (al partit), i això ara també m’afecta a mi”, va dir. Va assegurar que continuarà exercint la seua tasca com a portaveu del partit al Parlament. A més, va afirmar que “tinc ganes de centrar-me a treballar allà” des de l’oposició.Encara que Junqueras no ha anunciat oficialment la seua candidatura per tornar a presidir Esquerra, cosa que s’espera que faci oficialment el dia 30 en un acte a Sant Vicenç dels Horts, el seu entorn advoca per avançar el congrés, programat per al 30 de novembre. Al·lega que els estatuts d’ERC fixen que, quan el president del partit dimiteix, l’acte per substituir-lo s’ha de celebrar en els següents tres mesos. Segons aquest calendari, el conclave s’hauria de celebrar com a molt tard el 10 de setembre, ja que Junqueras va anunciar el 15 de maig que renunciaria al càrrec. El republicà, que ahir va participar en un acte de la Universitat Catalana d’Estiu en el qual va evitar en tot moment valorar l’actualitat política, continua immers en una gira per municipis per intentar aconseguir el suport de les bases.Mentrestant, la llista alternativa a la de Junqueras, que advoca per renovar els lideratges del partit amb un projecte sense “personalismes”, estudia donar a conèixer els seus candidats a finals de mes.Mentrestant, l’expresident Quim Torra va instar els partits independentistes a repensar els seus lideratges per recuperar l’“esperança del moviment”. Va afirmar que aquestes declaracions van “per a tothom”, inclòs Carles Puigdemont, però “sobretot” per a Junqueras, i va reclamar als líders independentistes “reflexionar” sobre “si sumen o resten”.

Collboni obre la porta a ficar ja els republicans al seu govern

L’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, va considerar ahir “raonable” que ERC pugui entrar al govern municipal abans que acabi l’any. Va defensar aquesta iniciativa “des del punt de vista de la governabilitat” i va afirmar que dona de marge aquest últim trimestre de l’any “per respectar els temps de presa de decisió” dels republicans. Després d’afirmar que en els últims mesos “el debat ha estat molt focalitzat en la política catalana”, Collboni va recordar que socialistes i ERC van segellar un “preacord” a Barcelona. L’alcalde va prioritzar tancar el debat sobre el pressupost municipal “entre finals de setembre i principis d’octubre”.Collboni també va defensar que el nomenament de la seua germana com a assessora al departament de Presidència del nou Govern respon a “criteris de professionalitat i trajectòria”, arran de les crítiques de Junts, que hi veu nepotisme.