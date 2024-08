Fiscalia planteja prohibir les xarxes als qui cometin delictes d'odi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal de sala coordinador contra els delictes d’odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, creu necessari prohibir l’accés a xarxes socials als qui cometin delictes d’odi “en els casos més greus” i que els usuaris estiguin “degudament identificats”. Ho va plantejar ahir en una entrevista a la Cadena SER, després que la Fiscalia confirmés dimarts que investiga missatges “falsos” i d’“odi” en xarxes socials contra migrants, que molts usuaris van acusar de l’assassinat el cap de setmana d’un nen d’11 anys a la localitat toledana de Mocejón. Aguilar va afirmar que estan recopilant dades i analitzant missatges difosos a les xarxes sobre aquest cas.

També va proposar reformar el Codi Penal perquè els condemnats per delictes d’odi a les xarxes no puguin utilitzar-les durant un temps. Segons el seu parer, “seria una pena proporcionada i necessària” tancar l’accés a “aquelles persones” que s’han servit d’utilitzar internet o xarxes socials per a la comissió d’un delicte. Va apostar per analitzar que els usuaris de xarxes “estiguin degudament identificats” i va defensar que “sobretot, quan la requereixi l’autoritat judicial, se’n faciliti la identitat”. Va dir que l’anonimat dona impunitat als discursos d’odi i complica les investigacions policials i judicials.D’altra banda, les ministres d’Hisenda i Habitatge, María Jesús Montero i Isabel Rodríguez, van titllar ahir d’“impresentable” i “incendiari” l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), que dilluns va vincular immigració amb delinqüència a les seues xarxes socials.

Troben la possible arma homicida del nen d’11 anys

La Guardia Civil està analitzant un ganivet amb possibles restes biològiques humanes trobat ahir a uns 30 metres d’on viu l’assassí confés del nen d’11 anys de la localitat toledana de Mocejón. La troballa arriba després que l’arrestat, de 20 anys, apunyalés fins a la mort diumenge la seua víctima en un poliesportiu mentre aquesta jugava a futbol amb els seus amics. Va ser un operari de la neteja de l’ajuntament que va trobar el ganivet en un descampat pròxim al carrer Dalí de la localitat. El gos del servei cinològic de la Guàrdia Civil va detectar un positiu en restes biològiques humanes al ganivet. Fonts pròximes a la investigació van detallar que es tracta d’un ganivet de cuina que aparentment no presentava taques de sang. Les autoritats també van trobar un ganivet d’untar al municipi, encara que ha estat descartat pels investigadors davant la impossibilitat que aquest estri pugui causar la mort d’algú.La troballa dels ganivets va coincidir amb el funeral de la víctima, i una multitud de veïns de Mocejón van acompanyar ahir la família del nen a la parròquia, i molts fins i tot van haver de seguir la missa des de l’exterior. La família del menor va insistir a denunciar els atacs rebuts en xarxes pel seu portaveu, Asell Sánchez.