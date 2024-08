Montero indigna Esquerra al negar el concert econòmic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va negar ahir que l’acord entre PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa impliqui un concert econòmic per a Catalunya ni una “reforma a l’ús del sistema de finançament autonòmic”. Va defensar que el pacte pot servir per “poder explorar altres rutes i camins que permetin satisfer la demanda d’autogovern de tots els territoris sense que impliqui trencar la solidaritat del conjunt dels serveis públics”. En declaracions a la premsa a Cadis, Montero va defensar que el pacte “aporta una nova mirada sobre el sistema de finançament”, ja que les posicions fins ara de “màxims de les comunitats impedeixen d’arribar a un denominador comú”. A més, va instar a “escurçar el diferencial” entre la millor i la més mal finançada perquè “no hi ha justificació perquè hi hagi 800 euros de diferència per habitant”. ERC va amenaçar el PSOE de retirar-li el suport al Congrés si els socialistes “incompleixen la seua paraula”, i va assegurar que Montero “sap perfectament” que van acordar un concert econòmic, “encara que no ho vulgui anomenar així”. El president del Parlament, Josep Rull, va criticar que les declaracions de Montero són “molt explícites i contundents”, i va afirmar que “algú ha de donar explicacions”.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va carregar amb duresa contra ERC, a qui va acusar de “vendre un concert inexistent”. Va denunciar que “s’ha construït una majoria política a partir d’un engany i una mentida” per a la investidura d’Illa i va assegurar que els republicans “no tenen cap credibilitat” a l’amenaçar ara de retirar el suport al PSOE al Congrés, perquè en els últims cinc anys han estat “incapaços de fer-ho”.