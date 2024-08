Trapero assegura que li ha costat "deixar l’uniforme" per assumir el càrrec de director general dels Mossos

Publicat per Lluís Serrano Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que li ha costat "deixar l’uniforme policial" per assumir el càrrec de director general. "Sé que enteneu perfectament que no ha estat fàcil prendre aquesta decisió, pel que implica deixar l’uniforme policial i l’exercici d’una professió que, com a tots vosaltres, m’apassiona i que només s’entén des de la vocació de servei", ha dit en una carta dirigida als agents del cos.

El 28 d’agost va prendre possessió del nou càrrec, el que implica noves responsabilitats que afronta amb "energia renovada i moltes ganes", i ha volgut compartir les raons per les quals ha fet aquest pas. "La raó no és altra que la convicció que és el lloc en el qual avui puc ser més útil a l’organització policial i també al conjunt de la ciutadania", ha assegurat, i que l’objectiu principal és ajudar a definir i implementar les polítiques de seguretat que implementarà la Conselleria d’Interior.

Marge de millora

Trapero ha afirmat que, en els últims anys, s’han aconseguit "metes importants, però no és suficient", i ha assegurat que hi ha molt marge de millora, en les seues paraules. A més, ha recordat que s’ha dotat del material necessari d’última generació a algunes disciplines policials, però ha instat a seguir fent créixer la seguretat ciutadana, i les oficines de denúncies, els policies de proximitat, entre d’altres. "És també des d’aquestes disciplines, a peu de carrer, des d’on s’ajuda directament i de forma immediata a la gent, on s’atenen a les víctimes. Són aquests policies els qui orienten a qui el necessita i també els qui afronten dia rere dia situacions poc previsibles", ha remarcat.

"Impacte positiu per al ciutadà"

El director general ha demanat els agents que, en realitzar el seu treball, pensin sempre a tenir "un impacte positiu per al ciutadà", i que el sentit de les seues accions sigui millorar la vida de les persones, fer-la més fàcil o resoldre les dificultats que puguin trobar, en les seues paraules. A més, ha animat els agents a no perdre la seua essència: "Vivim moments que no són fàcils, ni per al cos, ni per a aquesta societat canviant i plena d’incerteses. I quan això passa, quan tot és eteri, quan passem de l’elogi, potser tan infundat, a la crítica ferotge, només hi ha un lloc on les persones ens podem sentir segures: en la nostra essència, en el que ens reconeixem."