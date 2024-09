La Franja de Gaza pateix un dissabte sagnant

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys quaranta gazians van perdre ahir la vida en bombardejos israelians, concentrats al campament central de Nuseirat i en les zones del sud de Khan Yunis i Rafah, mentre la població civil malviu amuntegada i sumida en l’escassetat i la propagació de malalties.

Així, ja són prop de 40.700 els morts des del 7 d’octubre i més de 94.000 els ferits, segons el recompte en hospitals del ministeri de Sanitat. 10.000 cossos s’estima que segueixen sota tones de runa.Només a Nuseirat van morir ahir vint gazians, la majoria membres de quatre famílies diferents, en atacs d’artilleria contra els seus habitatges en els quals també van morir nens, van informar les autoritats locals.Paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va començar ahir noves operacions a les ciutats cisjordanes de Jenín i Hebron després d’un doble atemptat ocorregut divendres passat als voltants de l’assentament de Gush Etzion, que ha estat descrit per les autoritats israelianes com un intent de massacre que es va saldar amb tres ferits i dos atacants palestins morts.Mentrestant, la campanya de vacunació contra la pòlio a la Franja de Gaza va començar ahir a la localitat de Khan Yunis amb l’administració de les primeres dosis als nadons de l’hospital Nasser, en l’inici d’un procediment que, en realitat, començarà formalment a primera hora del matí d’avui diumenge amb la inoculació massiva de les vacunes a la població de l’enclavament. Tant la cadena britànica BBC com l’agència turca Anatolia van confirmar que alguns dels nadons de l’hospital ja van rebre les esperades dosis, prolegomen d’una gran iniciativa dirigida a 640.000 nens de l’enclavament, el 90 per cent de la població infantil, i que es prolongarà fins al 12 de setembre.