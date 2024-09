Detenen de nou la periodista xinesa que va informar del brot inicial de Covid

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Europea va reclamar aquest dijous l’"alliberament immediat i incondicional" de la periodista xinesa Zhang Zhan, davant de les denúncies de diverses organitzacions sobre la seua nova detenció, després que la justícia la deixés en llibertat al maig després d’haver passat quatre anys a la presó per informar sobre el brot inicial de Covid a la ciutat de Wuhan. "La Unió Europea està preocupada sobre les informacions que la periodista xinesa Zhang Zhan ha estat detinguda de nou i reclosa en el centre de detenció a Xangai Pudong", va dir la portaveu del Servei Europeu d’Acció Exterior, Nabila Massrali, en un missatge a la xarxa social X.

En aquest sentit, va demanar el seu "alliberament immediat i incondicional" i va expressar la preocupació de la UE sobre el "benestar i salut" de la periodista. L’organització Chinese Human Rights Defenders (CHRD) va denunciar divendres passat que la reportera estava sota custòdia policial, mentre que Reporters Sense Fronteres (RSF) va expressar la seua "alarma" perquè es trobava "en parador desconegut" i va assenyalar que des del seu alliberament al maig "ha estat sota estreta vigilància policial".

Zhang va ser detinguda el maig de 2020 i va complir una condemna de quatre anys a presó per informar sobre el brot inicial de la Covid-19 a la ciutat xinesa de Wuhan. Sempre es va negar a acceptar els càrrecs que se li imputaven, al·legant que les seues informacions –publicades a través de plataformes com WeChat i altres de prohibides al país com Twitter o YouTube– no haurien de ser censurades.

Según Amnistía Internacional (AI), el treball de Zhang a Wuhan es va centrar a informar de l’assetjament d’altres reporters i de familiars de víctimes del coronavirus durant el primer brot a nivell mundial de la pandèmia de la Covid-19.

AI va demanar llavors la seua posada en llibertat i va denunciar que el judici va ser "un vergonyós atac als drets humans" ja que la reportera "provava d’explicar el que estava succeint a Wuhan enmig d’una forta opacitat governamental sobre la pandèmia".