El govern espanyol retira la tramitació al Congrés del sostre de despesa per falta de suports

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que retira la tramitació al Congrés del sostre de despesa, que s’anava a votar aquest dijous a la Cambra Baixa, a causa de la manca de suports per tirar-lo endavant i després de fracassar en el seu intent d’atreure Junts a un acord perquè votessin a favor dels objectius d’estabilitat pressupostària, segons ha avançat 'El País’.

L’Executiu ha explicat que vol esgotar totes les possibilitats per assolir un pacte que seria beneficiós per a totes les comunitats autònomes i els ajuntaments, guanyant temps per negociar amb els de l’expresident Carles Puigdemont.

La votació, per tant, no es produirà aquest dijous, davant de la falta de suports parlamentaris i l’escenari d’una nova derrota en el Congrés.