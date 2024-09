Puigdemont perd davant de la justícia europea la seua demanda contra l’Eurocambra pel seu antic escó

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat aquest dijous definitivament el recurs presentat per l’expresident de Catalunya Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats després de les eleccions europees de maig de 2019 ni la immunitat associada.

L’Alt Tribunal avala la sentència en primera instància en la qual el Tribunal General va declarar que el llavors president de l’Eurocambra, el conservador Antonio Tajani, no podia apartar-se de la llista de diputats electes que les autoritats espanyoles li havien notificat oficialment, llista de la qual la Junta Electoral Central (JEC) va deixar fora els dos polítics independentistes per no acudir a Madrid a acatar la Constitució.

Segons avisa el Tribunal amb seu a Luxemburg, el president de l’Eurocambra no disposa de cap competència per controlar l’exactitud de la llista remesa per la JEC, perquè de fer-ho podria trencar el repartiment de competències entre la Unió Europea i els Estats membres. La sentència condemna Puigdemont i Comín a carregar amb les seues pròpies costes i les del Parlament Europeu en el procés.

El Parlament Europeu "pren nota" de la sentència i els seus serveis legals analitzaran ara els detalls de la mateixa, segons han apuntat a Europa Press fonts parlamentàries que afegeixen que la institució "continuarà treballant aplicant les regles com ha fet sempre".

La sentència en cassació no té conseqüències a la pràctica ja que es refereix a una legislatura ja extinta i perquè tant Comín com Puigdemont van poder ocupar el seu escó des de gener de 2020, quan el socialista italià David Sassoli va agafar el relleu de la presidència de l’Eurocambra de Tajani i els va reconèixer com a eurodiputats.

Sassoli es va recolzar per a això en una altra sentència del TJUE que el desembre de 2019 va dictar que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va haver de ser reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions europees d’aquell any i gaudir des d’aquell moment d’immunitat per poder assistir a la sessió constitutiva de l’Eurocambra.

Recurs pendent de Comín

No obstant, la sentència del TJUE dictada aquest dijous pesarà sobre el recurs pendent que Comín ha presentat aquest mateix setembre per reclamar l’escó que va guanyar de nou en les eleccions del juny passat però que ha quedat vacant perquè la JEC tampoc no l'ha inclòs en la llista d’eurodiputats per no haver complert amb els requisits d’acatament que estableix la llei electoral espanyola.

El líder de Junts a Brussel·les ha sol·licitat a més a la Justícia europea mesures cautelaríssimes que li permetin ocupar temporalment l’escó mentre es dirimeix l’assumpte de fons, però l’Alt Tribunal europeu tampoc no s’ha pronunciat encara sobre això.

L’exconseller fugit de la justícia espanyola a Bèlgica des del 2017 es basa en l’opinió de l’Advocat General de la UE sobre el recurs de cassació resolt aquest dijous i que li donava suport a ell i a l’expresident Puigdemont. El dictamen va considerar que Tajani va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamats després dels comicis de maig de 2019 i això malgrat que el Parlament estava vinculat per la proclamació oficial dels resultats el 13 de juny posterior.

Ara el TJUE desmunta els arguments de l’Advocat General en deixar clar que el poder de controlar si la llista d’eurodiputats proclamades és correcta "correspon exclusivament" als òrgans jurisdiccionals nacionals i no a la presidència de l’Eurocambra, que s’ha de limitar a "prendre nota de la llista de diputats electes notificada per les autoritats espanyoles".

Aquesta llista, afegeix la sentència, constitueix per al Parlament Europeu una situació "preexistent" derivada de decisions que s’havien adoptat en el plànol nacional i, per això, el fet que Tajani informés en un escrit Puigdemont i Comín que els seus respectius escons quedaven vacants no va modificar la situació jurídica d’ambdós ni és un acte recurrible davant de la Justícia europea.

En aquest sentit, el TJUE conclou que no es pot interposar recurs d’anul·lació contra el president del Parlament Europeu per no exercir la seua facultat discrecional de prendre amb caràcter d’urgència la iniciativa de confirmar els privilegis i immunitats de Puigdemont i Comín. A més, el Tribunal de Justícia puntualitza també que les al·legacions contra la presumpta negativa del president del Parlament a comunicar a la comissió parlamentària competent la sol·licitud de Puigdemont i Comín a l’efecte que s’emparessin els seus privilegis i immunitats es dirigien contra un acte inexistent.