Netanyahu avisa l'Iran que Israel "no s'aturarà" davant "l'arc del mal" al Pròxim Orient: "Estem guanyant"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat des de l'assemblea general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que Israel treballa per la pau, malgrat els nombrosos atacs llançats contra el Líban o la Franja de Gaza. En un discurs pronunciat aquest divendres des de Nova York, el mandatari hebreu ha criticat que diversos països escampessin "mentides" contra Tel-Aviv i ha reivindicat el paper que juga el país a la regió davant l'amenaça dels "assassins salvatges" de Hamàs i Hezbollah. "Estem guanyant", ha dit Netanyahu en referència al conflicte obert a l'Orient Pròxim, al mateix temps que ha apuntat que Israel "no s'aturarà" davant el que considera "l'arc del mal" a la regió.

Netanyahu ha iniciat la seva intervenció reconeixent que no tenia intenció d'assistir a la cimera de l'ONU, però que finalment ha canviat d'opinió per "deixar les coses clares". "La veritat és que Israel busca la pau, treballa per la pau i tornarà a aconseguir la pau, encara que ens enfrontem a enemics que busquen la nostra aniquilació", ha manifestat.

En aquest sentit, ha fet menció del llançament de míssils per part de l'Iran sobre territori israelià i ha recordat els fets del 7 d'octubre, quan Hamàs va dur a terme un atac a Israel que va acabar amb més de mil morts i la presa de més de 200 ostatges, alguns d'ells encara retinguts a la Franja de Gaza.

"Vull assegurar que no descansarem fins que els ostatges tornin a casa", ha expressat Netanyahu, qui al mateix temps s'ha mostrat contundent amb l'Iran. "Si ens ataqueu, atacarem més fort; no hi ha cap punt a l'Iran on el llarg braç d'Israel no pugui arribar", ha avisat.

De la mateixa manera, ha reivindicat que Hamàs "ha de desaparèixer" i ha carregat contra aquells països que defensen la causa palestina. "Als que diuen que Hamàs s'ha de quedar; imagineu-vos que s'hagués permès als nazis reconstruir Alemanya després del 1945", ha assenyalat. "No busquem restablir Gaza, sinó desmilitaritzar-la i desradicalitzar-la per assegurar que aquesta sigui l'última vegada que hem de lluitar", ha afegit.

De fet, el líder hebreu ha presentat l'Iran i Palestina, amb Hezbollah i Hamàs, i els seus principals socis a la regió -Síria, l'Iran i el Líban- com "una maledicció" i l'eix format per Israel i la resta de potències àrabs -amb l'Aràbia Saudita al capdavant- com "una benedicció" que treballa per la prosperitat de la zona. "La pau amb l'Aràbia Saudita convertiria l'Orient Pròxim en una gran potència i suposaria la reconciliació històrica entre àrabs i jueus; mentre Israel està compromesa a això, l'Iran i els seus socis no", ha expressat.

Crítiques al Tribunal Internacional de Justícia

Aprofitant la seva intervenció, Netanyahu també ha criticat les sentències contra la seva figura i el país hebreu del Tribunal Internacional de Justícia, dient que les acusacions sobre els atacs deliberats contra població civil són "falsos" i afirmant que l'exèrcit israelià fa "tot el possible" per minimitzar els danys civils.

En el mateix sentit, ha demanat al Consell de Seguretat de l'ONU que impulsi noves sancions contra l'Iran per assegurar que el país "mai aconsegueixi armes nuclears".