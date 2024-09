Xoc entre ERC i Junts pel pacte sobre el finançament singular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC i Junts van xocar ahir al Congrés pel pacte entre els republicans i els socialistes per a un finançament singular per a Catalunya. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va defensar l’acord subscrit per a la investidura de Salvador Illa i va preguntar als diputats de Junts, als quals es va referir com la “dreta catalana”, per què no els agrada quan assegura que ells mateixos el portaven al seu programa electoral. El diputat de Junts Josep Maria Cruset, per la seua part, va denunciar els “silencis” d’ERC i els socialistes per explicar els efectes que tindrà aquest “finançament singular” i va considerar que només hi ha dos opcions: “Que es compleixi i que Catalunya tingui el seu concert econòmic com el País Basc, nosaltres encantats, o que hagin mentit als catalans fent electoralisme barat i que Catalunya no tingui ni finançament singular, ni sobirania fiscal ni la clau de la caixa”, va etzibar. Per la seua banda, la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va assegurar que el finançament singular per a Catalunya “no suposa la fallida de la solidaritat” i a més “garanteix un nivell de serveis públics similar a totes les comunitats”. Respecte a aquest últim punt, va avisar que cada territori haurà també de fer el mateix esforç de recaptació fiscal, apuntant cap als governats pel PP, especialment a Madrid, que “amb una mà abaixen impostos i amb l’altra demanen més recursos”, va dir entre crítiques del PP.

El PSOE avala demanar al Govern central informes del CNI del 17A

■ La comissió d’investigació del Congrés sobre els atemptats del 17A va aprovar ahir el pla de treball, que inclou reclamar al Govern central desclassificar documents del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) sobre Abdelbaky es-Satty, l’imam de Ripoll que suposadament havia estat confident dels serveis d’espionatge. El pla, pactat pel PSOE, Sumar i Junts, el van recolzar Bildu i PNB. El Govern estatal, que intenta lligar els vots de Junts als Pressupostos Generals, ja es va mostrar dimecres disposat a treure a la llum els informes del CNI.