El Suprem ratifica que no amnistiarà els líders de l'1-O condemnats per malversació

El Tribunal Suprem ha ratificat la decisió de no amnistiar el delicte de malversació als líders de l’1-O condemnats pel procés i insisteix que hi va haver benefici personal de caràcter patrimonial, un supòsit que la llei exclou de forma explícita de la llei d’amnistia. En concret, la Sala Penal ha rebutjat els recursos de súplica de l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa contra la decisió de l’alt tribunal que va considerar que la malversació estava exclosa de l’amnistia i ha desestimat els presentats per la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que demanaven perdonar aquest delicte. Els condemnats, que compleixen pena d’inhabilitació per aquesta causa, poden presentar un incident de nul·litat davant del Suprem. Després d’això, tindran via lliure per demanar empara al Tribunal Constitucional.

En la resolució, la sala que dirigeix el jutge Manuel Marchena es mostra molt crítica amb la llei, que consideren que no s’ha d’interpretar tal com va ser redactada. “Sol·licitar que interpretem la llei d’amnistia sense una altra referència que la que proporciona la voluntat del legislador és demanar que abdiquem de la nostra funció com a jutges”, perquè no n’hi ha prou amb la voluntat política per amnistiar un fet”, diu el text. Així, opina que “les lleis no es poden interpretar com un mandat verbal dirigit pel poder polític dels jutges”, sinó que ha de ser sotmesa “a una interpretació judicial”. “La imatge del jutge com a boca muda que ha de limitar la seua funció a proclamar conseqüències jurídiques que flueixin de la literalitat de la norma representa una imatge passada, que els recurrents presenten ara com l’ideal democràtic d’una justícia respectuosa amb el poder legislatiu”, afegeixen els magistrats. Pel que fa a l’al·legació de les defenses que la llei ha d’interpretar-se en el sentit més favorable al reu, responen que “no és sostenible” perquè “la interpretació i aplicació de les normes excepcionals no tenen a veure res amb el principi pro reu”. El text compta amb el vot discrepant de la magistrada progressista Ana Ferrer, que considera que “en aquest cas no es pot apreciar l’ànim d’obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial, ni molt menys que aquest benefici es materialitzés” i acusa la resta de magistrats de “moure’s en el terreny de la ficció jurídica”. En aquesta línia, considera que l’increment del patrimoni que s’assenyala és una “entelèquia”.

La decisió també complica el futur de Puigdemont

La decisió presa ahir per la Sala Penal del Tribunal Suprem coincideix amb el que defensa el jutge Pablo Llarena, que també insisteix a negar l’amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació. El magistrat del Suprem va rebutjar fa un parell de setmanes els recursos presentats per l’expresident i els exconsellers, que també poden recórrer la decisió del magistrat davant de la Sala d’Apel·lacions de l’alt tribunal. Si aquest ho rebutgés, Puigdemont podria presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional al·legant la vulneració dels seus drets fonamentals i, posteriorment, si tampoc no prosperés, tindria l’opció d’acudir a la Justícia Europea. Aquesta causa complica la tornada dels tres a Catalunya. La llei, al seu torn, es troba en mans del Constitucional, que haurà de decidir si és compatible amb la Carta Magna, una cosa que es podria allargar fins a un any.Fins ara, segons va afirmar la setmana passada el ministre de Justícia, Félix Bolaños, s’han beneficiat de l’amnistia més d’un centenar de persones. La meitat són policies que eren investigats per les càrregues que hi va haver durant la votació de l’1 d’octubre del 2017, la resta són majoritàriament manifestants.

“Actuen per sobre de la democràcia”

L’exlíder d’ERC i candidat a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, va acusar el Suprem d’actuar “per sobre de la democràcia” al decidir no aplicar l’amnistia en casos de malversació, com és el seu. “No deixarem de lluitar des de totes les instàncies per defensar i guanyar els drets civils”, va assegurar. Per la seua part, ERC va anunciar que presentarà un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional.

Acusa els jutges de no respectar les lleis

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va criticar que els jutges “fan de tot menys aplicar la llei”, amb referència a la decisió del Suprem, i va assegurar que els magistrats fan, textualment, de legisladors, tertulians, agitadors polítics i justiciers. “No esperàvem res de bo d’aquests jutges de La Toga Nostra”, va dir a X.

Confia que la norma s’acabarà aplicant

El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, es va mostrar convençut que malgrat la decisió del Suprem de no aplicar l’amnistia als condemnats per l’1-O, la llei “s’obrirà pas” i s’acabarà aplicant “amb normalitat”. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, per la seua part, va confiar que la resolució del tribunal “no influeixi” en les relacions amb els partits independentistes.

Augura el mateix futur per a Puigdemont

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va augurar després de la decisió del Suprem que Carles Puigdemont “correrà el mateix camí” que Junqueras.