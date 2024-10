El desplegament del pla d'habitatge anunciat per Illa s'aprovarà al pròxim Consell Executiu

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, es reuneix amb el president de la Federació de Municipis, David Bote, per parlar del programa d'habitatge anunciat per Illa en el debat de política generalMaria Asmarat / ACN

El Govern aprovarà en el Consell Executiu de dimarts vinent el desplegament del pla d'habitatge anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general. La consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha iniciat la ronda de contactes amb representants de les entitats municipalistes per tal de començar a concretar l'anunci de 50.000 pisos públics fins al 2030. "Ens han d'ajudar i acompanyar a assolir aquests objectius de millora i ampliació del parc d'habitatge públic", ha dit Paneque. La primera reunió ha estat aquest dimecres amb el president de la Federació de Municipis, David Bote, que ha explicat que la primera passa a fer és identificar el sòl disponible per construir els immobles.

En els pròxims dies Paneque té previst reunir-se amb altres actors vinculats amb el mercat de l'habitatge, com els arquitectes o els constructors. La consellera ha reiterat que "un dels principals problemes" és l'accés a l'habitatge i ha demanat "consensos amplis" per avançar en aquesta qüestió.

Paneque ha explicat que la "primera limitació" que hi ha a l'hora de construir habitatge és el sòl a disposició i ha assegurat que, en aquest sentit, els ajuntaments són "agents fonamentals" per tal de tenir una "radiografia clara" de l'estat en què estan els terrenys que hi ha a Catalunya. És per aquest motiu que les "primeres vies de col·laboració" s'han establert amb els municipis.

"Ens hem de posar a treballar des d'ara mateix per facilitar el sòl", ha manifestat Bote. "Aquests 1.100 milions d'euros anuals s'han de convertir en claus en mà com més aviat millor", ha afegit. En aquesta línia, el president de la Federació de Municipis i alcalde de Mataró ha detallat que les entitats municipalistes tindran un rol de "mediador" a l'hora de desplegar el pla d'habitatge d'Illa i faran de pont entre els ajuntaments i l'executiu.

En el Consell Executiu del pròxim dimarts es posarà en negre sobre blanc el calendari i els compromisos del Govern. Bote ha assegurat que en la trobada d'aquest dimecres al matí no s'ha aprofundit sobre la ubicació dels nous pisos. "Es faran on estigui el sòl, els solars i hi hagi voluntat municipal. Aquí cal veure també que és el que la gent demana", ha indicat. Així mateix, ha recordat que la realitat dels ajuntaments és "molt plural", però s'ha mostrat "optimista" amb el desplegament del programa d'habitatge. "Els diners hi són i cal ajudar a facilitar l'accés a l'habitatge a moltes famílies", ha sentenciat. En la trobada també hi ha participat la secretària general de la Federació Catalana de Municipis, Susanna Mérida.