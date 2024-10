Els EUA exigeixen a Israel millorar les condicions humanitàries a Gaza o resultarà “afectat” el subministrament d‘armes

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els EUA han exigit per carta a Israel que millori les condicions humanitàries a Gaza si no vol veure compromès el subministrament d’armes provinent del continent americà, segons recull aquest dimarts el mitjà ‘Axios’. En una carta que l’administració de Joe Biden va enviar dilluns al govern de Benjamin Netanyahu -i a la qual ha tingut accés el mitjà-, es reclama a l’executiu de l’Orient Mitjà que faci passes en trenta dies per alleugerir la situació. “Un fracàs en la demostració d’un compromís sostingut en la implementació i el manteniment de mesures pot tenir implicacions per a les polítiques i les lleis dels EUA pel que fa al subministrament d’armes”, rebla el text.

A la missiva, el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, i el secretari de Defensa, Lloyd Austin, denuncien les condicions sanitàries de l’1,7 milions de persones desplaçades per les ordres d’evacuació de l’exèrcit israelià a la franja.

El text també recorda que les organitzacions d’ajuda internacional han denunciat des de l’inici de la incursió militar israeliana a Gaza les dificultats per fer arribar subministraments a la població palestina, i que Israel reté camions amb ajuda humanitària pagats pels EUA a la frontera.

També lamenten que polítiques israelianes recents, com ara les limitacions de moviment a l’ajuda humanitària entre el sud i el nord de la franja, han “accelerat el deteriorament de les condicions a Gaza”.

Per tot plegat reclamen “revertir la trajectòria humanitària decreixent” tot aplicant un seguit de mesures en trenta dies, mesures que la carta també detalla com ara la transferència diària de 350 camions d’ajuda humanitària a la franja de Gaza a través del quatre punts actuals fronterers, així com que s’obri un cinquè punt.