Israel bombardeja per primera vegada una zona cristiana del Líban

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va bombardejar ahir per primera vegada una zona de majoria cristiana al nord del Líban, on almenys divuit persones van morir en un mateix atac, en una nova jornada marcada per la violència en diferents punts del país, on la xifra de morts ha superat els 2.300 en un any d’hostilitats.

El bombardeig va fuetejar un edifici residencial a la localitat d’Aitou, ubicada al sud-est de Trípoli, on fins a set ambulàncies de la Creu Roja Libanesa es van traslladar per evacuar els 18 morts i derivar uns altres quatre ferits a hospitals de la zona.Des que Israel va iniciar a finals de setembre la seua campanya de bombardejos massiva, ha concentrat els seus atacs principalment contra zones de majoria xiïta al sud i l’est del Líban, però recentment ha començat a fuetejar altres comunitats del país mediterrani al nord i també la capital, Beirut.Per la seua part, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar que el seu país continuarà atacant “sense pietat Hezbollah en tot el Líban, també a Beirut”, després que diumenge passat un atac del grup xiïta matés quatre soldats israelians a la base militar de Golani, al costat de la ciutat de Haifa, al nord.

La UE defensa la presència de la FINUL

Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea van expressar ahir la seua denúncia dels atacs israelians contra posicions de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL), reiterant a les autoritats d’Israel que només el Consell de Seguretat de l’ONU pot decidir la retirada de la missió.

Atac a un punt de distribució d’ajuda

Almenys deu persones van morir ahir i més de quaranta van resultar ferides en un nou atac executat per l’Exèrcit d’Israel contra un punt de distribució d’ajuda al campament de refugiats de Jabalia, situat al centre de la Franja de Gaza. L’atac va tenir lloc hores després de la mort de més de vint-i-cinc palestins a causa dels bombardejos perpetrats per l’Exèrcit d’Israel contra una escola i un hospital al centre de Gaza.