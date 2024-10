García Ortiz es reafirma al capdavant d'una fiscalia dividida entre peticions de dimissió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va reafirmar ahir, davant d’una carrera fiscal dividida, la seua voluntat de seguir al capdavant de la institució malgrat haver estat imputat. L’endemà que el Tribunal Suprem (TS) obrís causa contra ell per un possible cas de revelació de secrets en la causa del frau fiscal contra el nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general va convocar la Junta de Fiscals de Sala (la cúpula de la carrera) i el Consell Fiscal (principal òrgan assessor) per explicar la seua decisió. García Ortiz va ser el primer a intervenir en la Junta de Fiscals. Va insistir a defensar que no ha comès cap delicte i va assegurar que no va filtrar el correu electrònic que li atribueixen, sobre el qual es basa la investigació del TS per suposada revelació de secrets.

Fonts del Ministeri Públic van assenyalar que vuit dels trenta fiscals que van participar en la Junta van reclamar-ne la dimissió, malgrat que altres membres consultats de l’òrgan eleven aquesta xifra a onze. A més, asseguren que uns altres dos van suggerir que la renúncia seria el millor per a la institució. Els quatre fiscals del procés van reclamar a García Ortiz que renunciï. A la tarda, el Consell Fiscal va demanar al cap del Ministeri Públic de dimitir a l’imposar-se la majoria de vocals de la conservadora Associació de Fiscals i el de l’Associació Professional i Independent de Fiscals. Aquestes afirmen que la seua permanència danya la reputació de la institució i la seua imparcialitat. Mentrestant, els vocals de la Unió Progressista de Fiscals plantegen que el seu cessament “seria un acte d’irresponsabilitat que contribuiria al debilitament” de la institució.El Govern espanyol va sortir novament en defensa de García Ortiz, i va afirmar que està “legitimat” per seguir al capdavant de la Fiscalia. La portaveu de l’Executiu, Pilar Alegría, va assegurar que el fiscal general no està “imputat”, sinó que se li ha obert una investigació. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar davant del PP europeu el “deteriorament democràtic” i la “urgència vital” que, segons el seu parer, travessa Espanya pels casos de presumpta corrupció que afecten el Govern de Pedro Sánchez, així com per la imputació del fiscal general. El PSOE va acusar el PP de “tacar el nom d’Espanya” a Brussel·les. Més taxatiu es va mostrar Isabel Díaz Ayuso, que va titllar de “barrut” García Ortiz i va assegurar que ha estat “imputat per obeir les obsessions” de Sánchez amb ella. “Són vostès uns mafiosos i uns estalinistes treballant contra l’adversari”, va concloure.

Feijóo denuncia el cas al PP europeu i Ayuso carrega contra Sánchez i titlla de “barrut” García Ortiz

El fiscal fa seu l’últim informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que assenyala Ábalos com a peça clau en la trama, i sosté que els contractes adjudicats a l’empresa vinculada a la xarxa corrupta “es van gestar en un context marcat per la premissa que Víctor de Aldama, amb l’acció permanent de Koldo García com a mitjancer, tenia un nivell d’accés pràcticament il·limitat a l’esfera del ministeri, inclòs el mateix ministre”. Per tot això, creu que hi ha indicis per imputar Ábalos delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i suborn.

D’altra banda, la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar a l’Audiència Nacional que inadmeti la querella presentada pel PP contra el PSOE per presumpte finançament il·legal. Els populars van fer servir el testimoni d’un empresari anònim que assegura que va entregar 90.000 euros a la seu dels socialistes a Madrid. El posicionament de la Fiscalia no és vinculant. D’altra banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va dir ahir que no descarta que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’hagi “beneficiat” indirectament del frau a Hisenda comè per la seua parella, Alberto González Amador, amb la compra de mascaretes durant la pandèmia, i li va demanar que dimiteixi.

Anticorrupció veu Ábalos peça clau del cas Koldo i demana investigar-lo

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, instructor de l’anomenat cas Koldo, que activi els tràmits perquè el Tribunal Suprem obri una investigació a l’exministre de Transports José Luis Ábalos. Creu que va tenir “un paper principal” en aquest cas ja que perquè l’adjudicació dels contractes a la trama “es desenvolupés amb èxit” havia d’estar “avalada” pel titular del ministeri. Assegura que “resulta difícil entendre l’operativa” desenvolupada per l’exassessor d’Ábalos, Koldo García, i el presumpte aconseguidor de la trama, Víctor de Aldama, “sense la participació” del llavors ministre.

Fiscalia diu que el TS usa arguments polítics al TC contra l’amnistia

La Fiscalia General de l’Estat ha remès al Tribunal Constitucional (TC) un informe contrari a la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem (TS) contra la llei d’amnistia. En l’escrit, firmat per Álvaro García Ortiz, el Ministeri Públic sol·licita que no s’admeti la qüestió d’inconstitucionalitat per qüestions formals o, si s’accepta, es rebutgin les qüestions de fons plantejades pel Suprem per no tenir valor jurídic. De fet, considera que el Suprem “no identifica amb precisió els preceptes legals, la constitucionalitat dels quals” qüestiona el mateix Alt Tribunal, que acusa d’esgrimir “arguments de traça netament política”.

La immunitat parlamentària estalvia a ‘Alvise’ Pérez l’arrest

La Guàrdia Civil va identificar dimecres a la nit l’eurodiputat ultra Luis Fernández Pérez, conegut com Alvise, per un requeriment d’un jutjat de Lleó relacionat amb un presumpte delicte de calúmnies. Cinc agents van acudir a una casa rural a Madrid, on Alvise era amb el seu advocat. El líder de S’ha Acabat la Festa va replicar als agents que compta amb protecció judicial per la seua condició d’aforat, i en un comunicat va afirmar que els agents es disposaven a arrestar-lo.D’altra banda, l’exministre José Luis Ábalos ha presentat una denúncia contra Alvise i el periodista Vito Quiles per publicar en xarxes socials el seu número de telèfon.