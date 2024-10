Un treballador va fer descarrilar el tren en el túnel de Madrid per evitar un xoc amb un comboi de viatgers a Atocha

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un treballador d'Adif va fer descarrilar voluntàriament el tren que dissabte va bolcar en el túnel de l'alta velocitat de Madrid que uneix Chamartín i Atocha per evitar que xoqués contra un altre tren que pogués trobar-se a la platja de vies d'aquesta segona estació, segons ha explicat el ministre de Transports, Òscar Puente, en declaracions des d'Ifema. Aquest dilluns es va filtrar l'àudio d'un treballador d'Adif explicant com el tren descarrilat formava part d'una doble composició i després d'un canvi de cabina per part del maquinista una de les dues unitats es va desenganxar i va iniciar el descens sense control per l'interior del túnel. Tot seguit, es va activar el canvi d'agulles per fer descarrilar el comboi intencionadament.

La incidència va causar nombrosos retards i cancel·lacions durant el dissabte a la tarda i diumenge en el servei d'alta velocitat des de Madrid, una situació que es va veure agreujada per la presència d'una persona en una zona no autoritzada a Atocha que va obligar a tallar el subministrament elèctric i alhora va causar alteracions a Cercanías i serveis de mitja distància.