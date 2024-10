Puja el to entre republicans i demòcrates

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A falta de menys de dos setmanes perquè els nord-americans elegeixin un nou inquilí a la Casa Blanca, la campanya electoral entre republicans i demòcrates està prenent un to encara més dur.

Dimarts a la nit, l’expresident dels Estats Units i candidat republicà Donald Trump va tornar a insultar i atacar la seua rival en les pròximes eleccions generals, la demòcrata Kamala Harris. assegurant que “no necessitem una altra persona amb baix coeficient intel·lectual, en vam tenir una durant quatre anys, no en necessitem una altra”, i va insistir que sol·licitarà que s’estableixi la pena de mort per a qualsevol migrant convicte per assassinar un ciutadà nord-americà.Hores més tard, l’actual president dels Estats Units, Joe Biden, va afirmar durant un acte de campanya electoral que cal “tancar políticament” Donald Trump, abans d’agregar ràpidament que es referia a apartar-lo de l’arena política. “Hem de tancar-lo”, va dir, mentre la multitud aplaudia, per segons després agregar: “Tancar-lo políticament.”A les eleccions més disputades de la història, només el 3,7% de l’electorat, al voltant d’1,2 milions de persones, encara no sap qui votarà.