Puigdemont s'envolta d'afins en la seua candidatura per liderar Junts

L’expresident Carles Puigdemont va presentar ahir la seua candidatura per liderar Junts en aquesta nova etapa, que compta amb Jordi Turull a la secretaria general del partit i en la qual proposa Míriam Nogueras, Josep Rius, Antoni Castellà i Mònica Sales com a vicepresidents. Per la seua part, Judith Toronjo i Teresa Pallarès opten a les secretaries d’organització i finances, respectivament. La llista es va fer pública en el marc de la segona jornada del congrés del partit, a la qual va acudir una delegació de membres del partit a Lleida.

La candidatura de Puigdemont inclou representants de “diferents tradicions polítiques” i proposa una vintena de vocals, entre les quals hi ha les lleidatanes Jeannine Abella i Violant Cervera, i també l’exalcalde de la Seu Jordi Fàbrega, que seguirà en la direcció del partit.El termini per presentar candidatures estava previst que finalitzés aquesta matinada, si bé fonts del partit van apuntar ahir que esperaven que la de Puigdemont fos l’única llista. La militància podrà votar avui de forma telemàtica entre les 8.00 i les 13.00 hores, i a les 13.30 es proclamaran els resultats de la votació.Així, Turull va defensar que Junts “inicia una etapa d’obertura a tota la societat” amb la incorporació de “noves tradicions polítiques” i va subratllar que setze persones de la seua candidatura no havien format part de l’anterior direcció del partit.D’altra banda, els delegats del congrés de Junts van donar llum verda a la nova ponència del partit, que aposta per “mantenir en tensió” els governs de Pedro Sánchez i Salvador Illa. També advoca per “treballar per una nova unitat independentista” i per “rebaixar les tensions” amb ERC i inclou la defensa de la unilateralitat en el seu full de ruta. El congrés té previst votar avui un text que aborda qüestions com la fiscalitat i que defensa una “reducció justa” en els impostos de successions i patrimoni.El congrés de Junts suposarà un canvi en els equilibris de poders al partit. Laura Borràs deixarà de ser la presidenta del partit per cedir el pas a Puigdemont. L’expresident vol rearmar el seu grup envoltant-se d’afins per confrontar l’“hegemonia socialista”.