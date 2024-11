Normalitzada la circulació a totes les línies de trens de Rodalies després de les pluges

Publicat per agències / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de Rodalies i dels regionals del sud funcionen aquest dimarts amb normalitat després del tall pels efectes de les fortes pluges que van caure aquest dilluns sobre Catalunya. Així, hi ha normalitat al servei a l'R1, l'R2, l'R3, l'R4 i l'R8, així com a l'R11, l'R12 i l'RG1. Pel que fa als regionals del sud, hi ha servei a l'R13 entre Lleida i Barcelona, a l'R14 de Tarragona a la Plana i a l'R16 de Tarragona a Barcelona. A l'R15, hi ha servei entre Reus i Barcelona i també entre Mora i Casp. A l'R17 també s'ha recuperat el servei entre Tarragona i Salou Port Aventura. En aquets trams s'han fet comprovacions durant el matí.

D'altra banda, el servei d'autobusos establert pel tall de Roda de Berà funciona dins els horaris habituals.

El pas de la dana per Catalunya va obligar les autoritats a aturar aquest dilluns la circulació de trens a la xarxa de Rodalies a excepció de l'RL3 entre Lleida i Cervera. Al llarg de la tarda es va anar recuperant gradualment el servei però no ha sigut fins aquest dimarts al matí que s'ha normalitzat el pas dels combois.

D'altra banda, les pluges que aquest dilluns van caure a bona part de Catalunya ja només afecten una carretera, en concret l’autovia A-27 a Valls. Només hi ha un carril obert en cada sentit de la circulació i continuen les tasques de neteja de la via, després que patís una important esllavissada. La resta de carreteres locals tallades ja s'han reobert.