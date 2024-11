Els nord-americans voten entre els nervis, l'esperança i la por

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Si hi ha un sentiment que ha definit la recta final de la campanya presidencial, ha estat la incertesa. Les enquestes assenyalen un duel ajustadíssim entre els dos candidats, tant que en alguns dels estats clau el portal d’enquesta FiveThirtyEight adverteix d’un empat i en d’altres una diferència que es troba dins del marge d’error dels sondejos. La sensació és que tot pot passar i això es trasllada als centres de votació.

“Confio en la victòria de Harris. Però no sé què passarà, estic preparada perquè tot acabi i saber què passa”, explicava una votant demòcrata de 30 anys a les portes del centre de votació de l’ajuntament d’Alexandria (Virgínia). Margot se sent “emocionada i esperançada” per una eventual victòria demòcrata, però confessa estar “nerviosa” davant d’una possible presidència de Trump.Just darrere d’ella surt Nikki del centre de votació. “Estic espantada i estic emprenyada”, assegura. “El dia de les eleccions solia ser el meu dia favorit, però ja no”, afegeix aquesta dona de 45 anys. Nikki, que, segons diu, havia votat tradicionalment el partit demòcrata, lamenta que, segons el seu parer, “res no vagi a canviar amb cap dels dos candidats amb opcions a governar”. Dos intents d’assassinat, un expresident pendent de judicis que podrien enviar-lo a presó, la primera dona afroamericana en lliça o la guerra a Ucraïna i Gaza han fet de la cursa presidencial a la Casa Blanca una campanya especialment insòlita als Estats Units.Les campanyes s’han gastat gairebé 1.000 milions de dòlars en anuncis només en l’última setmana i es calcula que més de 10.000 milions en aquest cicle, gairebé un 20% més que el 2020, segons una anàlisi de AdImpact.

En aquest apartat no es compten un altre tipus de despeses insòlites com que el magnat i amo d’X Elon Musk, que ha estat un fort suport de Trump, hagi regalat un milió de dòlars al dia a votants que es registraven en un dels estats frontissa i firmaven una petició encoberta a favor de la campanya republicana.Al final, a causa d’un insòlit però ja conegut sistema electoral, les eleccions es decidiran en set estats, els anomenats frontissa.

Empat al petit poble de Dixville Notch

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, i l’exmandatari Donald Trump van iniciar la seua carrera cap a la Casa Blanca amb un empat a la localitat de Dixville Notch, situadaaen l’estat de New Hampshire i que des dels anys seixanta és la primera a votar en qualsevol procés electoral al país nord-americà. Els dos aspirants van obtenir tres vots a les urnes, a les quals van acudir els seus sis habitants.

Dos detinguts per amenaces a Geòrgia

Un treballador electoral dels Estats Units va ser ahir detingut després d’enviar suposadament una carta a l’oficina de la ciutat de Gray, a Geòrgia, en la qual amenaçava de posar una bomba en el centre de votació del disputat estat, que va registrar una gran participació des que es va iniciar el termini per votar de forma anticipada. D’altra banda, la Policia del Capitoli dels EUA va detenir un home que “feia olor de combustible i que portava una pistola de bengales”.

Un nadó hipopòtam diu que guanya Trump

El nadó hipopòtam tailandès Moo Deng, que s’ha convertit en una estrella a les xarxes socials, va predir ahir que el candidat republicà la Casa Blanca, Donald Trump, guanyarà en les eleccions presidencials dels EUA.

La xarxa social de Trump dispara les seues accions

Les accions de Trump Media & Technology Group (DJT), matriu de la xarxa social Truth Social, es van disparar ahir més d’un 14% en el Nasdaq novaiorquès coincidint amb la jornada electoral. Així, els seus títols es disparaven fins als 39,43 dòlars (36,06 euros), si bé ja acumulaven una pujada del dia anterior de més del 13%.

Surt una gran caravana des de Mèxic

Miles de migrants van sortir ahir en caravana des de la frontera sud de Mèxic, per demanar, aprofitant la contesa electoral, que no s’endureixin més les polítiques migratòries per ingressar als EUA. "Tenim por que guanyi Donald Trump”, deia la gran majoria.