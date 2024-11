Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El candidat republicà la Casa Blanca, Donald Trump, va guanyar a Carolina del Nord i Geòrgia, i lidera el recompte en la resta dels estats clau, la qual cosa complica molt les opcions de la demòcrata Kamala Harris, tot i que encara segueix el càlcul. Als quarters generals dels partits ja comença a reflectir-se l’evolució de l’escrutini. Membres de la campanya de Trump i simpatitzants congregats en el centre de convencions de West Palm Beach mantenen l’optimisme, mentre esperen que el republicà aparegui per fer una valoració de la nit.

"He guanyat", va dir l’expresident als seus seguidors en arribar a la festa del seu partit per seguir el recompte, tot i que encara no hi havia resultats definitius. Després de guanyar a Carolina del Nord, el primer dels set estats que es va declarar, ja només necessitaria guanyar a Pennsilvània i a Geòrgia per assegurar la seua victòria.

En canvi, Harris ho té més complicat, encara que la campanya afirma que encara poden assolir la presidència amb una victòria en els tres estats de l’Oest Mitjà (Pennsilvània, Míchigan i Wisconsin), el magnat novaiorquès avantatja en el recompte de tots ells.

Al quarter general demòcrata, instal·lat a la Universitat d’Howard, a Washington, on va estudiar Harris de jove, l’optimisme inicial es va mitigar amb una serietat cada vegada més evident a mesura que s’allargava la nit i moltes persones van començar a abandonar el lloc.

Grans pantalles i banderes nacionals decoren un campus envoltat d’un fort desplegament de seguretat i que ha acollit principalment a alumnes i exalumnes, pendents tots dels estats clau.

Dels set estats clau, de moment s’ha anunciat el guanyador a Carolina del Nord i Geòrgia, mentre que a Pennsilvània, Míchigan, Wisconsin, Arizona i Nevada, continua l’escrutini però l’expresident segueix al capdavant en tots ells. En la carrera presidencial, de moment, el republicà avantatja la vicepresidenta nord-americana per 246 delegats davant 210, segons les projeccions dels principals mitjans nord-americans.

Trump ha aconseguit adjudicar-se, a més de Carolina del Nord (16), Indiana (11), Kentucky (8), Carolina del Sud (9), Virgínia Occidental (4), Ohio (17), Alabama (9), Florida (30), Mississipí (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Tennesse (11), Arkansas (6), Kansas (6), Louisiana (8), Dakota del Nord (3), Dakota del Sud (3), Texas (40), Wyoming (3), Montana (4), Utah (6), Idaho (4), Geòrgia (16) i 3 delegats de Nebraska.

Mentre que Harris té Vermont (3), Connecticut (7), Delaware (3), el Districte de Colúmbia (3), Illinois (19), Maryland (10), Massachusetts (11), Nova Jersey (14), Rhose Island (4), Colorado (10), Nova York (28), Califòrnia (54), Oregon (8), Washington (12), Nou Mèxic (5), Virgínia (13) Hawaii (4)

Els republicans han aconseguit a més aconseguir el control de la Cambra Alta, després que hagin aconseguit arrabassar dos seients als demòcrates, segons les projeccions dels mitjans.

Els nord-americans no decideixen per vot popular qui serà el seu pròxim president, sinó que designen un nombre d’electors en cada estat que conformen el Col·legi Electoral i que s’encarreguen d’elegir al pròxim inquilí de la Casa Blanca.