Mor una nena de 2 anys a l'oblidar-la el pare al cotxe

Una nena de dos anys va morir dimarts després que el seu pare la deixés oblidada durant unes cinc hores a l’interior del cotxe, que va aparcar al carrer a la ciutat valenciana de Castelló.

L’home havia de portar-la al matí a la guarderia, però es va dirigir a la feina i va oblidar que la menor era a la seua cadireta a la part posterior del vehicle, on va estar-se sola durant cinc hores fins que se la va trobar sense vida cap al migdia. Els fets van ocórrer a la zona nord de la capital castellonenca, a prop de l’antiga Nacional 340.Pel que sembla, cap vianant no es va adonar que la nena estava sola a l’interior del cotxe i va ser el mateix pare el que la va trobar allà al sortir de la seua feina, cap a les quatre de la tarda. Al veure que la seua filla estava inconscient i no responia, l’home la va portar ràpidament a l’Hospital Provincial de Castelló. Segons El Periódico Mediterráneo, la nena va arribar al centre ja en parada cardiorespiratòria i els efectius sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. L’esmentat mitjà detalla que el pare de la nena té 43 anys i és de nacionalitat espanyola.La Policia Nacional investiga ara els fets per un presumpte delicte d’homicidi imprudent i espera que l’autòpsia determini les causes exactes de la mort. Els serveis d’emergències no han donat més detalls sobre el cas.

Condemnat a 19 anys de presó per esquarterar la seua exparella

L’Audiència Provincial de Màlaga va condemnar ahir a dinou anys de presó un home de 45 anys acusat d’asfixiar la seua exparella. Després que la decapités, va esquarterar el cos amb un cúter i va llançar les seues restes al mar. El cadàver de la víctima va aparèixer el gener del 2023 a la platja entre Elviria i Las Chapas, a Marbella. Estava decapitat, sense mans i amb una gran incisió a l’abdomen, que va fer l’acusat per aconseguir que s’enfonsés i evitar que pogués ser identificada.