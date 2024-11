El govern espanyol xifra en 215 els morts al País Valencià pels efectes de la dana i el global de l'Estat en 223

Publicat per acn Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha xifrat aquest divendres en 215 els morts al País Valencià pels efectes de la dana. El global de l'Estat se situa en 223, ja que cal sumar-hi les sis víctimes de Letur, una a Mira (Castella-la Manxa) i una més a Màlaga. Així ho ha informat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, a través de la xarxa social X, on ha remarcat que dels 215 morts de València, 167 ja estan identificats. D'aquests, 106 ja han estat entregats a les seves famílies. També ha recordat que hi ha 78 persones desaparegudes però alhora també 48 cossos sense identificar. "És raonable pensar que ambdues xifres estiguin relacionades, tot i que no s'abandoni l'esperança de trobar algun dels desapareguts amb vida", ha afegit.