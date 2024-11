El Govern de Mazón afirma que “no és una opció en aquest moment cap dimissió”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern valencià descarta ara per ara qualsevol dimissió relacionada amb la gestió de la dana perquè “no és una opció” ja que el seu únic objectiu passa per treballar en la recuperació i reconstrucció de la zona assolada i no es pot “abandonar” les víctimes de la tragèdia en aquests moments. Així ho va assegurar la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, al ser preguntada per la multitudinària manifestació de dissabte i les exigències de dimissió del president valencià, Carlos Mazón, i del seu Consell. Camarero va dir que respecten l’objectiu d’aquesta convocatòria, fan seu “aquest dolor” i lamenten els disturbis i actes vandàlics de grups minoritaris al final quan havia estat pacífica i que només van aconseguir distorsionar el missatge de les entitats convocants. Carlos Mazón, per la seua part, va remetre la compareixença que farà dijous al Parlament valencià per donar explicacions.

La delegada del Govern central al País Valencià, Pilar Bernabé, va assegurar que les autoritats tenen l’“obligació política i moral” d’escoltar els manifestants. Va expressar el “respecte de manera claríssima i contundent” als manifestants i va garantir que des de l’Executiu estatal treballaran fins “l’últim dia i l’últim minut que duri aquesta emergència”. Per la seua part, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va demanar formalment la dimissió de Carlos Mazón i va dir que si el president valencià no dimiteix “ha de ser el senyor Feijóo el que li exigeixi que faci un pas enrere”. Al seu torn, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va avançar ahir als partits del Congrés que demà s’aprovarà un segon reial decret-llei amb noves mesures de resposta immediata a les necessitats de les persones i empreses afectades per la dana.

Paiporta demana més maquinària i troben els cossos de tres empresaris

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, va reclamar ahir maquinària per “retirar els volums” dels carrers i avançar en la neteja i poder buidar l’aigua que queda per evitar un problema de salut pública, i va dir no descartar acudir en un futur a la via judicial per reclamar responsabilitats.Mentrestant, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) va rebre fins ahir 156.126 sol·licituds d’indemnització pels danys derivats de la dana, de les quals 50.679 corresponen a habitatges i 92.779 a vehicles. Així mateix, la xifra de morts a conseqüència de la dana va augmentar ahir oficialment fins als 222, dos persones més que dissabte al País Valencià, on van morir un total de 214 persones, set a Castella-la Manxa i una a Andalusia, segons les fonts del Govern central. En un altre ordre, tres de les últimes víctimes mortals que s’han identificat són Vicente Tarancón, CEO de Luanvi, empresa tèxtil esportiva; Miguel Burdeos, fundador de l’empresa SPB, subministradora de Mercadona sota les ensenyes de Bosque Verde i Deliplus, i José Luis Marín, propietari dels col·legis Mas Camarena.D’altra banda, la identificació dels desapareguts a Letur després de la dana que va assolar aquest municipi d’Albacete el 29 d’octubre passat ha acabat després de confirmar-se que l’últim cos que quedava sense identificar és el de Manuel, un dels treballadors municipals.

S’atansa una altra dana a la Mediterrània

Una dana pot afectar l’entorn de la Mediterrània, inclosa Catalunya, o el sud peninsular a partir d’aquest dimecres fins al dissabte dia 16, segons va informar ahir la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Recomanen consumir aigua embotellada

La delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, va afirmar ahir que la recomanació general a tots els municipis afectats per la dana és que s’utilitzi aigua embotellada per al consum humà. Les xarxes del cicle integral de l’aigua de la província de València presenten danys per més de 331 milions d’euros, després del pas de la dana, segons les primeres estimacions efectuades per les administracions públiques.vaticà

El papa: “Heu pregat per València?”

El papa Francesc va reiterar ahir la seua proximitat a la tragèdia i va preguntar als fidels si havien resat per València i si havien pensat a donar alguna ajuda, durant la pregària de l’àngelus, sortint a la plaça de Sant Pere.