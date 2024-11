Trànsit situa punts de control a 9 carreteres per les restriccions a Tarragona

Publicat per redacció A les imatges, un control a la C-12 a Maials / Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha situat punts de regulació de trànsit a nou carreteres per les restriccions de mobilitat establertes aquest dimecres a cinc comarques de Tarragona pel risc d’inundacions a causa de la previsió de pluges. Aquests punts estan a l’AP-7, C-14, N-340, T-11, N-420, TV-3141, A-7, N-240 i C-37 al llarg de les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès.

Consulta aquí l’estat del trànsit

La província de Tarragona està en roig per pluges molt fortes que deixaran acumulacions de 180 litres en 12 hores, previsiblement amb tempestes, o entre 40 i 60 litres en una hora; l'Aemet adverteix que a més hi ha alerta taronja per vents de l’est i nord-est de 55 a 65 km/h (força 7 a 8) i onades de 3 a 5 metres.

A Barcelona i Girona l’alerta és groga per fenòmens costaners adversos i pluges que acumularan 20 litres en una hora, ocasionalment amb tempestes.