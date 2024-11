Els països nòrdics i bàltics alliçonen la seua població sobre com actuar davant de possibles "conflictes bèl·lics"

Una zona d’Odessa (Ucraïna), destruïda per atacs russos.-/Ukrinform/dpa

Les autoritats sueques han començat a enviar aquesta setmana a 5,2 milions de cases una guia actualitzada de com actuar en cas de crisi o un conflicte bèl·lic, mentre que la resta de països nòrdics han enviat recomanacions similars en els últims mesos i els Estats bàltics han actualitzat les seues pròpies guies de defensa civil i seguretat.

Suècia s’havia avançat ja el 2018 reeditant i actualitzant la popular guia "Om kriget kommer" (Si arriba la guerra), un fullet enviat per primera vegada el 1943 i que no havia estat publicat en tres dècades. La iniciativa, que incloïa afegir al títol la paraula "crisi", va ser justificada llavors per l’empitjorament de la seguretat a Europa i l’entorn pròxim, en al·lusió a les creixents tensions amb Rússia.

L’Agència Sueca de Contingències Civils (MSB), un organisme dependent del Ministeri de Defensa, ha actualitzat ara la guia incidint més en aspectes com les alarmes d’avís a la població i com protegir-se a internet i contra la desinformació. Les autoritats sueques recomanen emmagatzemar a les seues cases aliments de llarga durada, aigua, medicines i altres estris per a almenys una setmana.

També han publicat aquella setmana una guia en línia similar les autoritats de Finlàndia, batejada "Preparació per a emergències i crisi" i elaborada per una vintena d’institucions oficials i ONG. El fullet forma part de l’estratègia llançada pel Govern finlandès el 2022 per millorar la resiliència del país davant esdeveniments de gran impacte social després de la invasió russa d’Ucraïna.

Dinamarca i Noruega també han enviat a les cases o als portals electrònics dels seus ciutadans guies semblants al·ludint a l’augment de l’amenaça i del risc de fenòmens meteorològics extrems en els últims temps. El Govern danès va enviar a començaments de setembre un fullet digital batejat "Preparats per a les crisis", amb recomanacions perquè els seus ciutadans es proveeixin de productes essencials per a tres dies.

També altres països han actuat en el mateix sentit que els nòrdics, com és el cas dels tres països bàltics. Estònia, Letònia i Lituània, que limiten directament amb Rússia i Bielorússia, han actualitzat en els últims mesos els seus plans de defensa civil i de crisi per distribuir-los entre els ciutadans.