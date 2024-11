Hezbollah llança més de 165 coets a Israel després de la matança de Beirut

Teulada malmesa d’un edifici israelià per un coet provinent del Líban. - EUROPA PRESS

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys sis persones van resultar ferides ahir a Israel després que les milícies xiïtes de Hezbollah llancessin des del Líban més de 165 coets que van impactar en diverses zones del país o van ser interceptats per les forces israelianes des de la passada mitjanit. Entre els ferits hi ha un home de 60 anys en estat greu, atrapat per la metralla de l’impacte d’un coet a la localitat de Kfar Blum, segons va assegurar el servei d’Emergències d’Israel.

L’atac de Hezbollah va tenir lloc l’endemà del bombardeig llançat per Israel contra el centre de la capital del Líban, Beirut, un dels més letals des del repunt de les hostilitats entre Israel i Hezbollah a finals de setembre.

El Govern libanès ha xifrat en 84 els morts de dissabte, la majoria al centre de Beirut

L’últim balanç del Govern libanès sobre les víctimes dels atacs israelians contra el país ha xifrat en 84 els morts només durant la jornada de dissabte, la majoria al centre de Beirut, escenari d’un devastador atac israelià contra un edifici residencial i els seus voltants.

Hezbollah va reivindicar tots els atacs d’ahir, en particular els llançats contra Kfar Blum i, sobretot, contra la base militar israeliana de Shraga, ubicada al nord d’Acre, on es troba la “seu administrativa” de la brigada Al-Julani que va envair el sud del Líban. A més, la milícia també va assumir la responsabilitat d’uns altres dos atacs als voltants de Tel-Aviv, un contra la base d’Intel·ligència de Gilot –seu de la unitat d’intel·ligència militar 8200 d’Israel– i un altre a l’est de la ciutat, a Petah Tikva, que va deixar ferides tres persones. Així mateix, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir ahir que de moment “no es pot verificar” la mort d’una ostatge al nord de Gaza anunciada dissabte per Hamas.