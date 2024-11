Trump anuncia aranzels des del primer dia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha promès imposar un aranzel del 25% a “totes” les importacions de Mèxic i el Canadà, així com incrementar en un 10% els impostos ja aplicats als productes importats de la Xina. “El 20 de gener, com una de les meues moltes primeres ordres executives, firmaré tots els documents necessaris per cobrar a Mèxic i el Canadà un aranzel del 25% sobre tots els productes que entrin als Estats Units, i les seues ridícules fronteres obertes”, va anunciar en un missatge a la seua plataforma Truth Social.

El republicà ha pres aquesta decisió pels “estrangers il·legals” i el “crim i les drogues” que, segons va declarar, travessen la frontera. “Milers de persones estan travessant Mèxic i el Canadà, portant crim i drogues a nivells mai vistos”, va assegurar. En un altre missatge, el magnat Donald Trump va anunciar que incrementarà un 10 per cent els aranzels que ja afronten les importacions xineses, fins que el gegant asiàtic impedeixi el flux de drogues als Estats Units, especialment del fentanil, com des de Mèxic.

La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va assegurar que negociarà com “iguals” amb els Estats Units i no hi haurà “subordinació”, davant de les amenaces d’aranzels i d’exclusió del tractat comercial fetes per Trump. La majoria de les empreses que componen el S&P/BMV, el principal índex borsari de Mèxic, van caure ahir després de l’anunci de Trump. Per la seua part, el Govern del Canadà va recordar que el seu país és “essencial” per al sector energètic dels Estats Units, assegurant que el 60% de les importacions nord-americanes de petroli van provenir del seu país. El portaveu de l’Ambaixada xinesa als EUA va assegurar que “ningú guanyarà una guerra comercial o aranzelària”.