L'Eurocambra avala la nova Comissió tot i el rebuig del PP espanyol a Ribera

Els nous comissaris proposats per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van aconseguir ahir l’aval del ple de l’Eurocambra, malgrat el vot en contra dels eurodiputats del PP espanyol, que insisteixen a censurar que la socialista espanyola no és una bona candidata a vicepresidenta de l’Executiu comunitari. També els socialistes francesos i l’eurodiputada d’ERC Diana Riba van votar-hi en contra per la seua oposició a la vicepresidència que ocuparà l’ultraconservador italià Raffaele Fitto. Així, i després de superar una setmana de difícils negociacions amb vetos creuats, l’Eurocambra va confirmar el nou Col·legi de Comissaris amb 370 vots a favor, 282 en contra i 36 abstencions. Von der Leyen va afirmar que la primera mesura de pes en el seu segon mandat serà una nova estratègia per superar la bretxa en innovació que allunya Europa de la Xina i els EUA. En aquest sentit, va encarregar a Ribera que desplegui “una política de competència moderna” com a vicepresidenta de la nova comissió i supervisora de la política climàtica europea. La socialista espanyola va dir que el PP espanyol “es retrata sol” al votar en contra del nou Executiu europeu, mentre que els populars van insistir que Ribera “no és digna” del càrrec per la seua gestió de la dana.