Milers de libanesos tornen a casa seua amb l'alto el foc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oficina libanesa de l’Alt Comissariat de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) va informar ahir que algunes de les principals carreteres del país registraven “molt de trànsit” a causa de la gran quantitat de desplaçats que tornaven a les seues llars després de setmanes d’evacuacions forçades pels atacs d’Israel.

Això succeïa després de l’entrada en vigor de l’alto el foc assolit la vigília per posar fi als atacs entre Israel i Hezbollah.

Tanmateix, encara que Israel s’ha compromès a acabar amb els atacs al sud del Líban, ahir va matisar que de moment no abandonarà les seues posicions a la zona, i fins i tot el portaveu en àrab de les Forces de Defensa d’Israel (FDI), Avichai Adraee, va advertir els libanesos de no desplaçar-se cap al sud del país per evitar “estar en perill”.

Mentrestant, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va confirmar que apel·larà l’ordre d’arrest que va emetre la Cort Penal Internacional (CPI) contra ell i l’exministre de Defensa Yoav Gallant.

En un altre ordre de coses, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha anul·lat la declaració institucional que el ple municipal de la capital catalana va aprovar el novembre de 2023 i que proposava suspendre relacions amb Israel fins que no hi hagués un alto el foc definitiu a Gaza.