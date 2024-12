Barcelona tindrà cinc nous jutjats, quatre de penals, per combatre la multireincidència

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va anunciar ahir la creació de quatre nous jutjats penals i un d’instrucció a Barcelona per combatre la multireincidència. La mesura, que s’emmarca en el pla desenvolupat de manera conjunta amb la Generalitat i l’ajuntament, té per objectiu “agilitzar” els judicis ràpids en els casos de furts i altres delictes lleus i aconseguir que els processos a Barcelona es resolguin en un màxim de sis mesos, situant-se en el nivell de la mitjana espanyola, i no en els 13 actuals. El ministre també va anunciar que es dotarà la Guàrdia Urbana d’una nova eina per detectar de forma immediata si un detingut és multireincident i poder derivar-lo al jutjat pertinent.

La mesura arriba després que l’últim any s’hagin localitzat a Barcelona 487 persones que sumaven un total de 6.169 delictes. Bolaños va assegurar que en la majoria de casos es tracta de furts o petits delictes contra el patrimoni “que no tenen incidència en la integritat física de les persones però que causen percepció d’inseguretat”.

El pla busca reduir dels 13 als 6 mesos el termini dels judicis ràpids per resoldre sobre delictes lleus

Malgrat aquestes dades, el ministre va precisar que a Barcelona “estan actualment funcionant dos jutjats penals menys que a Madrid”, encara que té el doble d’assenyalaments per a judicis de furt i que aquest pla permet duplicar el número dels de jutjats penals de reforç que en aquest moment funcionen a la capital catalana. Als 25 jutjats penals a Barcelona ja se’n van afegir quatre de reforç amb caràcter estructural, i amb aquest pla de xoc contra la multireincidència augmenta el nombre de jutjats fins als 33, dos més dels que té Madrid (31).

Els nous jutjats penals, que es dedicaran en exclusiva a enjudiciar delictes lleus, seran de reforç i, per tant, no permanents, encara que el ministre va assegurar que “es mantindran el temps que sigui necessari a Barcelona. I si en fan falta més, n’hi haurà”.

D’acord amb el repartiment de competències, el ministeri de Justícia assumirà el cost dels jutges, lletrats de l’administració de justícia i fiscals de reforç necessaris per posar en marxa els nous òrgans judicials, mentre que la Generalitat assumirà el dels funcionaris i l’ampliació d’espais per disposar de més sales de vistes.

El president del Govern, Salvador Illa; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i Bolaños, que es van reunir ahir, van celebrar la cooperació.

ERC demana crear-ne 55 més a Catalunya, cinc a Lleida

El grup parlamentari d’ERC va registrar ahir al Parlament una moció en la qual demana la creació de 55 nous jutjats a Catalunya i desplegar l’ús del català en tots els àmbits judicials. En aquesta, els republicans insten el Govern a crear aquests jutjats per, textualment, acabar amb el col·lapse judicial a Catalunya, així com desplegar el Pla de foment de l’ús de la llengua catalana “en tots els àmbits i operadors” de la justícia. El grup demana al Govern central complir amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en la memòria anual va instar a la creació de 13 jutjats més a la ciutat de Barcelona, 25 a la resta de la província, 6 a la província de Tarragona, 6 a la de Girona i 5 a la de Lleida.Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va donar la “benvinguda” al president de la Generalitat, Salvador Illa, i als socialistes al debat i a la lluita contra la multireincidència.