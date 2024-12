Els presidents autonòmics fan pinya contra el finançament singular per a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La XXVII Conferència de Presidents celebrada ahir a Santander va acabar sense acords concrets i amb les comunitats autònomes unides contra el finançament singular per a Catalunya. Presidents populars i socialistes, com el castellanomanxec Emiliano García-Page, van coincidir a censurar la quota catalana pactada entre els socialistes i ERC, en un debat aspre que va enfrontar el cap de la Generalitat, Salvador Illa, i la madrilenya Isabel Díaz Ayuso. A més, hi va haver crítiques a la intenció de Pedro Sánchez de negociar la condonació del deute autonòmic al marge de la reforma del model de finançament.

Moncloa va anunciar que convocarà al gener el Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la condonació de deute de les comunitats de règim comú, una mesura que el Govern central va pactar amb ERC a canvi d’investir Sánchez. Republicans i socialistes van pactar llavors una quitança del dèficit que Catalunya manté amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) de fins al 20% (que equivaldria a uns 15.000 milions d’euros), i Moncloa es va obrir després a aplicar-ho a la resta de territoris.

La condonació del 20% del deute de Catalunya amb l’Estat suposaria un estalvi de 15.000 milions

Les comunitats autònomes governades pel PP van coincidir ahir a titllar aquest compromís de “pedaç”, “esquer” i “xantatge”, i van defensar que abans d’abordar la condonació del deute s’ha de parlar sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.

En aquest context, el Govern central va proposar acordar “entre tots” un nou sistema “que conciliï la multilateralitat i la bilateralitat i blindi la solidaritat entre territoris”.

Malgrat que el finançament va centrar el gruix del debat, Sánchez i els presidents autonòmics també van abordar qüestions com l’habitatge, migració i sanitat. Amb les negociacions per reformar la llei d’estrangeria estancades, el cap de l’Executiu canari, Fernando Clavijo, i el lehendakari, Imanol Pradales, van proposar un repartiment puntual de menors migrants no acompanyats en el termini de tres mesos, però se’n van anar també sense cap resposta concreta.

Sánchez també va proposar a les comunitats blindar la protecció del parc d’habitatge públic, i va instar a aplicar la llei estatal d’habitatge per frenar la pujada dels preus dels lloguers. A més, va anunciar que l’Estat transferirà a les comunitats 223 milions d’euros a començaments del 2025 perquè desenvolupin solucions sanitàries amb intel·ligència artificial.

Illa defensa que el pla pactat amb ERC és “solidari”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir que “el model català de finançament singular és el de la solidaritat davant els qui practiquen la deslleialtat fiscal” i, en una referència velada a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va advertir que “no acceptaré lliçons de solidaritat dels qui practiquen la insolidaritat fiscal”. Al final de la Conferència de Presidents, Illa va assegurar que presidents autonòmics van efectuar afirmacions sobre Catalunya en matèria de finançament “des del desconeixement”, i va defensar que aquestes no “s’atenien la realitat del que està passant a Catalunya”. El president va subratllar que cap líder autonòmic no va posar en dubte la necessitat de reformar el model de finançament, un primer pas “rellevant” davant del qual va demanar de posar-se mans a l’obra. Així mateix, el líder del PSC també va oferir que la pròxima Conferència de Presidents se celebri a Catalunya, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va confirmar posteriorment que es farà a Barcelona. Illa va explicar que, amb aquesta oferta, vol “mostrar sobre el terreny com estan les coses”.En un altre ordre de coses, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va recordar al socialista que el model de finançament autonòmic fa deu anys que està caducat i el va acusar de ser poc ambiciós a la Conferència de Presidents, que va titllar de “cimera del cafè per a tothom”.

Ayuso eleva el to contra el Govern central

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va rebutjar ahir la quota catalana en considerar-la “il·legal i inconstitucional” i va assegurar que afavoriria “un Govern amb el doble de consellers, sous, organismes públics i ambaixades”. També va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, de “trencar la caixa comuna de tots” i de concedir “privilegis” a qui “estiueja” amb ell.

Page dona tres mesos per definir la ‘quota’ catalana

El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va reclamar ahir a Sánchez que presenti en un termini de 3 mesos un esborrany del nou sistema de finançament. Va assegurar que no existeix cap document que plasmi les intencions de Moncloa després del seu pacte amb ERC.

Mazón reclama “IVA zero” en els ajuts per la dana

El president valencià, Carlos Mazón, va sol·licitar al Govern espanyol “l’exempció total d’impostos” per als ajuts als afectats per la dana. Va reclamar “IVA zero” per a la reposició i reparació de vehicles, així com per a la rehabilitació d’habitatges danyats.

Clavijo titlla la cimera d’“oportunitat perduda”

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, va afirmar que la Conferència de Presidents va ser una “oportunitat perduda” al no arribar a cap acord entre Moncloa i les comunitats autònomes. Va urgir a un acord sobre repartir migrants per treure pressió a territoris com Ceuta o les Canàries.

Ceuta insisteix a demanar un pacte migratori

El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va insistir ahir en la necessitat de segellar un pacte d’Estat basat en la solidaritat per al repartiment de menors migrants entre els territoris.