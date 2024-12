Macron nomena el centrista Bayrou primer ministre i demana estabilitat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president francès, Emmanuel Macron, va designar ahir el veterà centrista François Bayrou, líder del Moviment Democràtic, com a nou primer ministre en substitució de Michel Barnier. El cap de l’Elisi va encarregar a Bayrou la formació d’un gabinet que, a priori, té complicat atreure més suports que els aconseguits pel seu predecessor, el Govern del qual va caure la setmana passada després de no superar la moció de censura presentada per l’esquerra i avalada pel partit de la ultradretana Marine Le Pen. El nou primer ministre, alcalde de Pau de 73 anys, ja va exercir en diverses etapes de ministre, l’última durant només uns mesos el 2017, al capdavant de la cartera de Justícia.

Amb aquest nomenament, Macron opta per una opció menys escorada a la dreta, amb la intenció d’atreure grups de l’aliança d’esquerres, en particular els socialistes. Pretén que aquests agafin el relleu de l’extrema dreta com a aliment parlamentari necessari per al nou Executiu.

“Soc conscient que m’enfronto a una muntanya de dificultats, però estic convençut que existeix un camí inèdit, marcat per la voluntat de reconciliació per superar-lo”, va assegurar Bayrou en la seua presa de possessió al Palau de Matignon, en la qual va defensar que “la meua manera d’actuar serà no ocultar res, no descuidar res i no deixar res de costat”.

En els propers dies haurà de nomenar un nou Executiu, de la composició del qual podrà entendre’s les orientacions amb què aspira a superar els tres mesos que va durar el seu antecessor al càrrec. Afronta un moment polític especialment complex, amb un parlament dividit en tres blocs fins ara irreconciliables.

Els socialistes van anunciar que no entraran a l’Executiu de Bayrou, però es van mostrar disposats a col·laborar-hi. D’altra banda, el partit esquerrà La França Insubmisa i els ecologistes van apostar per enderrocar-lo d’entrada al no estar dirigit el Govern per algú de les seues files. Per la seua part, Le Pen va assegurar que no votaria d’entrada una moció de censura, però li va advertir que haurà d’atendre les seues exigències si vol estabilitat i tirar endavant uns pressupostos per al 2025.