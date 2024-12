ERC refreda la negociació pressupostària i exigeix a Illa complir abans els acords

La nova secretària general i portaveu d’ERC, Elisenda Alamany, va afirmar ahir que el partit no crearà de moment un equip negociador de cara als pressupostos catalans del 2025 perquè “no hi ha negociació” en marxa amb el Govern de Salvador Illa. “No existeix negociació per als Pressupostos amb el Govern de la Generalitat actualment. De moment, estem aquí”, va explicar al final de la primera reunió de la permanent de la nova executiva d’ERC, després de l’elecció dissabte d’Oriol Junqueras com a líder del partit. Alamany va defensar que la nova direcció d’ERC prioritza que el partit “es torni a fer respectar amb els seus vots”.

Per la seua part, Junqueras va advertir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que “no té sentit arribar a acords nous” si prèviament els socialistes no compleixen els que ja han firmat.

Preguntat en una entrevista a TV3 per la continuïtat de Josep Maria Jové i la lleidatana Marta Vilalta com a president i portaveu d’ERC al Parlament, respectivament, va defensar que “buscarem la millor combinació de continuïtat i renovació, perquè s’ha de donar continuïtat a les coses bones”.

Per la seua part, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va confiar que el fet que Junqueras ocupés el seu mateix càrrec en el Govern “ajudi a arribar a un acord” per als pressupostos. Va reconèixer que el Consell Executiu té previst aprovar avui una pròrroga dels comptes, però espera que hi hagi un pacte aviat, prioritàriament amb els seus socis d’investidura.

Quatre lleidatans, a la nova executiva nacional del partit

Quatre lleidatans ocupen un càrrec a la nova executiva nacional d’ERC després de la victòria de Militància Decidim, d’Oriol Junqueras i Elisenda Alamany. Els quatre figuraven en la candidatura de Junqueras, que es va imposar per un 52% dels vots, i tots ocupen un càrrec a partir de la tercera línia de direcció. La primera és Solés Carabasa, exalcaldessa de Ponts i exdelegada de la Generalitat a Lleida, que ahir va ser nomenada vicesecretària general de Món Rural. D’ella depèn Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i nou secretari general de Ruralitats. Marian Lamolla, presidenta d’ERC al Pirineu, és la secretària nacional de Petits Municipis i EMD i Inés Granollers, de Política Territorial, Habitatge i Seguretat.