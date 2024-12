Luis Bárcenas obté la llibertat condicional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat de Vigilància Penitenciària de l’Audiència Nacional ha concedit la llibertat condicional a l’extresorer del PP condemnat pel cas Gürtel, Luis Bárcenas, una vegada que ha complert les dos terceres parts de la condemna, ha pagat la responsabilitat civil en la seua totalitat, ha mostrat penediment i s’ha sotmès a programes per a sentenciats per delictes econòmics. Bárcenas va ser condemnat en ferm pel Tribunal Suprem a una pena que sumava 29 anys de presó, i que l’Audiència Nacional va fixar en 12 anys de compliment per ser el triple de la pena més alta que li va ser imposada per aquest cas de corrupció, pel qual també va ser condemnada la seua dona, Rosalía Iglesias, entre altres.

Al novembre, el Suprem va reduir la seua condemna per l’anomenat cas Bárcenas, relatiu al pagament en B de la reforma de la seu del PP, de 2 anys a 8 mesos de presó, pel qual al principi s’enfrontava a una petició del fiscal de 5 anys.