Alemanya confirma que l'any passat va rebre una alerta sobre l'atacant de Magdeburg

L’Oficina Federal per a la Migració i els Refugiats d’Alemanya (BAMF) va confirmar ahir que l’estiu del 2023 va rebre una alerta sobre el sospitós detingut per l’atropellament intencionat de divendres en un mercadet nadalenc de Magdeburg en el qual van morir cinc persones i més de 200 van resultar ferides. “L’Oficina va rebre un avís sobre això a través de les xarxes socials a finals de l’estiu de l’any passat sobre el sospitós de ser responsable de l’atac de Magdeburg”, va explicar l’organisme en un comunicat oficial. “Aquest avís era com tots els altres avisos que es reben en importants quantitats i va ser també pres seriosament”, segons l’agència, que recorda que “no és un organisme d’investigació” i per tant va traslladar la informació a les autoritats pertinents. La BAMF va demanar “comprensió” perquè la seua tasca “va més enllà d’això”. “No es poden comentar casos individuals”, va argumentar. En les últimes hores van circular a les xarxes socials captures de pantalla d’avisos remesos a la BAMF sobre el sospitós l’autenticitat de les quals no ha estat confirmada. Un responsable de l’Oficina Federal de Policia Criminal (BKA), Holger Muench, va confirmar també que van rebre un avís sobre el sospitós procedent de l’Aràbia Saudita el novembre del 2023 i va explicar que es va obrir una investigació, però l’avís era “abstracte”, segons recull la televisió pública alemanya ARD.

Per la seua part, la fiscalia de Magdeburg continua investigant l’atropellament massiu mentre es van coneixent nous detalls sobre la vida del presumpte responsable, el metge saudita Taleb A., i els seus possibles motius. Les víctimes són un nen de 9 anys i quatre dones adultes. Entre els 200 ferits hi ha ferits greus i no es descarta que la xifra de morts hagi de ser corregida a l’alça.

Taleb A. va nàixer a Hufuf (Aràbia Saudita) el 1974 i hauria arribat a Alemanya el 2006 de manera legal, amb un passaport i un visat, per a l’especialitat en psiquiatria després d’haver estudiat medicina al seu país d’origen. La fiscalia fins ara no ha volgut dir gaire sobre els motius de Taleb A. i l’únic que ha confirmat és que entre aquests sembla haver-hi el descontentament amb el tracte cap als refugiats saudites. També semblava haver caigut en un deliri persecutori que havia estat alimentat per diverses fonts, moltes d’ultradreta. A les seues xarxes hi ha petjades que mostren que tenia diversos models com Elon Musk.