Gairebé 1.700 immigrants han arribat en cayuco a les Canàries des de Nadal

Des del passat dia de Nadal, i fins a les 15.30 hores d’ahir dissabte, són 1.689 els migrants que han arribat a les illes Canàries en vint-i-set embarcacions. Amb l’arribada ahir a mitja tarda de dos nous cayucos a l’illa d’El Hierro amb 293 migrants, es van elevar a set les embarcacions irregulars arribades durant la jornada a les Canàries –cinc a Lanzarote i dos a El Hierro–, segons van indicar fonts dels serveis d’emergències a peu de moll.

Divendres, un migrant va morir i uns altres quatre van haver de ser evacuats en estat greu a l’hospital. Totes elles són persones que es trobaven entre el total de 273 que havien arribat en qüestió d’unes quantes hores a les illes Canàries a bord de cinc embarcacions irregulars.

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, va reclamar en una carta al nou comissari europeu per a assumptes interns i migracions, Magnus Brunner, que prioritzi l’arxipèlag en el repartiment dels fons previstos per finançar el compliment del Pacte Europeu de Migració i Asil per la “situació límit” que viu la comunitat amb la crisi migratòria. Així ho va revelar el Govern regional, que va assenyalar que, a més, el màxim dirigent canari ha convidat l’austríac a visitar les illes perquè tingui “una visió real de la situació” amb l’arribada de més de 45.000 migrants aquest any i l’acollida en solitari d’uns 5.400 menors no acompanyats.