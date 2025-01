El PP ampliarà els avals per a la compra d'habitatges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La batalla entre el PP i el PSOE pel problema de l’habitatge es va intensificar ahir amb la trobada del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo i dotze presidents autonòmics del seu partit per a articular una alternativa al Govern central en aquest àmbit, mentre aquest prepara per dilluns un fòrum en el qual s’espera que Pedro Sánchez anunciï noves mesures. En un retir celebrat a Astúries que acabarà avui, Feijoo i els presidents de les comunitats governades pel PP van acordar ampliar fins als 40 anys l’edat per accedir a avals de l’Administració en la compra d’una casa, mentre desenes de propietaris sortien al carrer a diverses ciutats per protestar per la inseguretat jurídica.

Els presidents autonòmics populars es van coordinar també per desenvolupar algunes reformes legislatives dirigides al fet que hi hagi més sòl disponible per construir, més incentius i menys burocràcia, a més de més seguretat jurídica a l’habitatge de lloguer per incrementar l’oferta. També van pactar modificacions normatives davant l’ocupació, un problema contra el qual hi va haver protestes a Madrid, Barcelona i altres ciutats.

Davant del pla del PP, la portaveu federal del PSOE, Esther Peña, va insistir que el Govern de l’Estat vol convertir el dret a l’habitatge en “el cinquè pilar de l’Estat del benestar” i en el qual, mentre que per als socialistes l’habitatge és un dret, per al PP és “un bé amb el qual especular”. Peña va acusar Feijoo d’“improvisar un pom d’ocurrències buides i mesures que ja existeixen” i va elogiar la gestió de Salvador Illa a Catalunya, que “ha frenat fins a un 5% l’augment del preus del lloguer” davant la d’Isabel Díaz Ayuso a Madrid, que “beneficia especuladors salvatges”.

Denunciarà la limitació de l’acusació popular

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va assegurar ahir que el seu partit denunciarà la proposta de llei impulsada pel PSOE per limitar l’acusació popular i suprimir el delicte d’ofenses religioses, insistint que aquesta proposició “té nom i cognoms: la llei Begoña Gómez”, va asseverar.