Tensa reunió del Govern israelià per donar llum verda a l'alto el foc

El Govern d’Israel es va reunir ahir per votar sobre l’acord d’alto el foc a Gaza hores després que el Gabinet de Seguretat donés llum verda a l’acord, així com l’intercanvi d’ostatges per presos palestins. La tensa reunió sobre l’alto el foc que entra en vigor demà mateix es mantenia al tancament d’aquesta edició.

Tot malgrat que el primer ministre compta amb els suports suficients perquè el pacte tiri endavant, malgrat l’oposició mostrada les últimes hores pels ministres de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, i el de Finances, Bezalel Smotrich, que han amenaçat de deixar de donar suport al Govern.

Ambdós pertanyen a l’ultradretà Partit Sionista Religiós, que governa en coalició amb Netanyahu, i creuen que Israel s’ha de comprometre a continuar la guerra una vegada acabi la primera fase de la treva, de 42 dies. En aquest període es preveu que s’alliberin 33 ostatges israelians, entre els quals hi ha dos nens de dos i cinc anys i els seus pares, així com tres majors de 80 anys.

Estava previst que tant el gabinet de Seguretat com el Govern israelià votessin dijous l’aprovació de l’alto el foc a Gaza, després de més de 15 mesos de guerra i alliberarà progressivament els 94 ostatges (vius i morts) que encara segueixen a l’enclavament. Però Benjamin Netanyahu va acusar Hamas d’intentar aconseguir concessions “d’últim minut” i de voler incloure en el canvi acordat presos palestins acusats d’homicidi d’israelians, per la qual cosa va cancel·lar el vot dilatant el procés que divideix la població del país.

Mentrestant, a Gaza, els ciutadans mantenien la respiració a l’espera de la decisió del gabinet de Netanyahu, mentre els bombardejos de l’Exèrcit van deixar més d’un centenar de morts des de la nit de dijous, quan Qatar va anunciar l’acord per a la treva.

D’altra banda, el president de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, va afirmar, en la seua primera declaració des que es va anunciar l’acord d’alto el foc, que el partit, que només governa en àrees reduïdes de Cisjordània ocupada, està llest per assumir la “plena responsabilitat” a la Franja de Gaza durant la postguerra.